"Пожалуйста, спасите": в Финляндии выступили с внезапным призывом по России

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Финляндия оказалась на пороге катастрофического кризиса, из-за чего ей нужно срочно восстанавливать отношения с Россией просто для своего спасения, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
«
"Я призываю правительство Финляндии немедленно нормализовать отношения с Россией и открыть нашу восточную границу. Из-за закрытия Ормузского пролива мы приближаемся к эпическому кризису. <…> ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!" — воскликнул ученый.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Она обвиняла Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Из-за активизации конфликта на Ближнем Востоке в последние недели произошел скачок цен на топливо. Согласно докладу Института международных финансов в Вашингтоне, если цена на нефть закрепится в диапазоне 110–120 долларов за баррель, Европу ждет мощный инфляционный шок и сильное падение темпов экономического роста.