"Яндекс.Плюс" назвал самые просматриваемые фильмы в марте

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Фильм "Чебурашка 2", комедийный сериал "Реальные пацаны", мультсериалы "Три кота", "Маша и Медведь" и "Простоквашино" возглавили рейтинг самых просматриваемых картин в период с 7 по 9 марта, следует из данных "Яндекс.Плюс", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"На Кинопоиске подписчики Плюса в мартовские праздники активно проводили время за просмотром фильмов и сериалов. Лидером по числу смотрящих подписчиков стал фильм "Чебурашка 2". Среди других популярных проектов с 7 по 9 марта - любимые мультсериалы: "Три кота", "Маша и Медведь", "Простоквашино", а также "Синий трактор". Кроме того, комедийный сериал "Реальные пацаны", анимационный фильм "Три богатыря и свет клином" и шоу "Трёшка", - говорится в сообщении.
Примечательно, что в музыке россияне отдавали предпочтения не только современным композициям, но и ретро-хитам. В список самых прослушиваемых песен 8 Марта вошло произведение Марии Пахоменко "Стоят девчонки".
"Восьмого марта подписчики Яндекс Плюса начинали с хита Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape NOBODY. В число композиций, с которых началось 8 марта у основной части подписчиков Плюса, вошел ретрохит 1966 года - "Стоят девчонки" Марии Пахоменко, ставший ностальгическим открытием. Вместе с ним среди треков, которые слушатели чаще всего включали первыми 8 марта, оказались: "Дарите женщинам цветы" Jazzdauren - с прямой отсылкой к празднику, "Тону" HOLLYFLAME и романтический хит "Всё для тебя" Стаса Михайлова", - добавляется в сообщении.
Среди литературных произведений россияне чаще всего выбирали книги по саморазвитию, романы-бестселлеры и русскую классику. Так, лидером по чтению среди пользователей Плюса в праздники стали психологический нон-фикшн Ольги Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", роман "Грозовой перевал" Эмили Бронте, а также "Анна Каренина" и "Война и мир" Льва Толстого.