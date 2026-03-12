"Яндекс.Плюс" назвал самые просматриваемые фильмы в марте

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Фильм "Чебурашка 2", комедийный сериал "Реальные пацаны", мультсериалы "Три кота", "Маша и Медведь" и "Простоквашино" возглавили рейтинг самых просматриваемых картин в период с 7 по 9 марта, следует из данных "Яндекс.Плюс", с которыми ознакомилось РИА Новости.