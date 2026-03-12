Рейтинг@Mail.ru
Более 20 спектаклей покажут на фестивале "Мелиховская весна" в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
16:52 12.03.2026
Более 20 спектаклей покажут на фестивале "Мелиховская весна" в Подмосковье
Более 20 спектаклей покажут на фестивале "Мелиховская весна" в Подмосковье
2026
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080259488_218:0:2441:1667_1920x0_80_0_0_9d3e47f820ac0b20dae5259f894907f8.jpg
1920
1920
true
московская область (подмосковье), спектакль
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Спектакль
Более 20 спектаклей покажут на фестивале "Мелиховская весна" в Подмосковье

Фестиваль "Мелиховская весна" откроется в Подмосковье 22 мая

© Фото предоставлено Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова "Мелихово" "Мелиховская весна" в Подмосковье
Мелиховская весна в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото предоставлено Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова "Мелихово"
"Мелиховская весна" в Подмосковье
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 20 спектаклей вошло в программу Международного театрального фестиваля "Мелиховская весна", который пройдет в музее-заповеднике А. П. Чехова "Мелихово" в 26-й раз с 22 по 31 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Свои спектакли в этом году представит Россия, Казахстан и Абхазия.
Фестиваль "Мелиховская весна" ежегодно с 2000 года проводит музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово" при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. К участию в нем приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям Чехова или о самом писателе.
Также у фестиваля есть традиционная специальная программа "Чехов+", представляющая постановки по произведениям еще одного автора. На фестивале 2026 года в нее войдут спектакли по произведениям Михаила Булгакова, со дня рождения которого исполняется 135 лет.
"Фестиваль "Мелиховская весна" год из года подтверждает, что творчество Антона Павловича Чехова знают и ценят во всем мире. И количество постановок по его произведениям не уменьшается, как бы ни изменялись времена. Очень важно, что этот фестиваль, проходящий в Подмосковье уже больше 25 лет, дает сцену для представления и осмысления наследия великого автора и большим академическим театрам, и студенческим коллективам. И каждый из них находит в Мелихове своего зрителя", - отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
На участие в фестивале с сентября по декабрь 2025 года было подано 103 заявки от театров из 13 стран. В итоговую афишу, сформированную экспертным советом фестиваля, включены спектакли театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Иркутска, Нижнего Тагила, Самары. Международную часть программы составят театры из Сухума (Республика Абхазия), Алматы (Республика Казахстан). Всего в афише "Мелиховской весны" около 30 мероприятий. Кроме спектаклей пройдут творческие встречи с артистами.
В этом году 130 лет исполняется знаменитой пьесе Чехова "Дядя Ваня", написанной в Мелихове в 1896 году. Поэтому 22 мая пленарную программу фестиваля откроет спектакль "Дядя Ваня" Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина.
Спектакли на фестивале будут сыграны на нескольких площадках. Например, на сцене в центре мелиховской усадьбы А. П. Чехова с крытым залом, в театральном дворе, а также на сценах Серпуховского музыкально-драматического и Подольского драматического театров.
 
Новости Подмосковья
 
 
