В Москве в апреле пройдет индийский фестиваль "Сита Холи Мела"

"Девятнадцатого апреля 2026 года в Индийском культурном центре на Полежаевской состоится 18-й Международный фестиваль "Сита Холи Мела 2026". Организатором фестиваля является Национальный центр индийской культуры "Сита" под руководством его президента Сэмми Котвани, а конкурс индийского танца проводится при поддержке Фонда изучения культурного наследия Индии "Нритья Сабха", - сообщили организаторы.

По их информации, на фестивале ожидается более пяти тысяч гостей и участников. Для них составлена программа, включающая упомянутый конкурс индийского танца, игру в краски Холи, индийский базар, праздничную лотерею. Посетителям также предложат блюда индийской кухни.