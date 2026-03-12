В Москве в апреле пройдет индийский фестиваль "Сита Холи Мела"

"Фестиваль "Холи Мела" — это праздник радости, во время которого мы отмечаем счастье яркими красками", — рассказывают организаторы мероприятия на сайте.
Праздник индийской культуры прошел на территории культурно-национального центра "СИТА" — под открытым небом.
"Дресс-код любой, но не забудьте, что ваш наряд может стать еще более ярким", — предупреждают гостей организаторы.
Дело в том, что во время фестиваля в воздухе распыляют цветные порошки. В итоге одежда гостей становится очень яркой.
Дегустация блюд национальной кухни — обязательная часть программы. Еще участники посещали базар — покупали ароматные специи, украшения, национальную одежду, сладости.
Традиционно в программе — индийские танцы и нанесение на тело рисунков, выполненных хной.
В конкурсе индийского танца определялись лучшие в номинации народных, классических и болливудских постановок.
Участница конкурса индийских танцев на фестивале красок "Холи Мела".
"Холи отмечают по всему миру, но в Москве он обретает уникальный характер, соединяя индийские и русские традиции", — написал в соцсети президент индийского культурно-национального центра "СИТА" Сэмми Котвани.
Фестиваль — мероприятие веселое, его посещают целыми семьями и компаниями друзей.
