14:13 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/festival-2080224966.html
В Москве в апреле пройдет индийский фестиваль "Сита Холи Мела"
В Москве в апреле пройдет индийский фестиваль "Сита Холи Мела"
москва, индия, сэмми котвани, общество
Москва, Индия, Сэмми Котвани, Общество
В Москве в апреле пройдет индийский фестиваль "Сита Холи Мела"

В Москве 19 апреля пройдет фестиваль "Сита Холи Мела 2026"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля Холи Мела в Москве
Участники фестиваля Холи Мела в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники фестиваля Холи Мела в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Международный фестиваль "Сита Холи Мела 2026" пройдет 19 апреля в Индийском культурном центре в Москве, рассказали организаторы.
"Девятнадцатого апреля 2026 года в Индийском культурном центре на Полежаевской состоится 18-й Международный фестиваль "Сита Холи Мела 2026". Организатором фестиваля является Национальный центр индийской культуры "Сита" под руководством его президента Сэмми Котвани, а конкурс индийского танца проводится при поддержке Фонда изучения культурного наследия Индии "Нритья Сабха", - сообщили организаторы.
По их информации, на фестивале ожидается более пяти тысяч гостей и участников. Для них составлена программа, включающая упомянутый конкурс индийского танца, игру в краски Холи, индийский базар, праздничную лотерею. Посетителям также предложат блюда индийской кухни.
"Вход на фестиваль бесплатный. Организаторы приглашают всех любителей индийской культуры прийти с друзьями и семьей, чтобы вместе отпраздновать яркий и радостный праздник Холи", - добавили организаторы.
Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела"
"Фестиваль "Холи Мела" — это праздник радости, во время которого мы отмечаем счастье яркими красками", — рассказывают организаторы мероприятия на сайте.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 10

Праздник индийской культуры прошел на территории культурно-национального центра "СИТА" — под открытым небом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Дресс-код любой, но не забудьте, что ваш наряд может стать еще более ярким", — предупреждают гостей организаторы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 10

Дело в том, что во время фестиваля в воздухе распыляют цветные порошки. В итоге одежда гостей становится очень яркой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Дегустация блюд национальной кухни — обязательная часть программы. Еще участники посещали базар — покупали ароматные специи, украшения, национальную одежду, сладости.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Традиционно в программе — индийские танцы и нанесение на тело рисунков, выполненных хной.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 10

В конкурсе индийского танца определялись лучшие в номинации народных, классических и болливудских постановок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Участница конкурса индийских танцев на фестивале красок "Холи Мела".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 10

"Холи отмечают по всему миру, но в Москве он обретает уникальный характер, соединяя индийские и русские традиции", — написал в соцсети президент индийского культурно-национального центра "СИТА" Сэмми Котвани.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 10

Фестиваль — мероприятие веселое, его посещают целыми семьями и компаниями друзей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
