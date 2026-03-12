Рейтинг@Mail.ru
В Электрогорске загорелась кровля многоквартирного дома - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 12.03.2026 (обновлено: 16:22 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/elektrogorsk-2080260253.html
В Электрогорске загорелась кровля многоквартирного дома
В Электрогорске загорелась кровля многоквартирного дома - РИА Новости, 12.03.2026
В Электрогорске загорелась кровля многоквартирного дома
Кровля многоквартирного жилого дома загорелась в подмосковном Электрогорске, из горящего здания эвакуировали 20 человек, в том числе семерых детей, сообщает ГКУ РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:17:00+03:00
2026-03-12T16:22:00+03:00
происшествия
электрогорск
мособлпожспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080260468_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_97bbd6175edf7ba93e7324f282e51347.jpg
https://ria.ru/20260312/pozhar-2080117253.html
электрогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080260468_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_a866b6a022374cd225f510e33ec9293a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, электрогорск, мособлпожспас
Происшествия, Электрогорск, Мособлпожспас
В Электрогорске загорелась кровля многоквартирного дома

В Электрогорске загорелась крыша жилого дома, эвакуированы 20 человек

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтактеЛиквидация пожара на кровле многоквартирного жилого дома в подмосковном Электрогорске
Ликвидация пожара на кровле многоквартирного жилого дома в подмосковном Электрогорске - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтакте
Ликвидация пожара на кровле многоквартирного жилого дома в подмосковном Электрогорске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома загорелась в подмосковном Электрогорске, из горящего здания эвакуировали 20 человек, в том числе семерых детей, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме в городе Электрогорск округа Павлово-Посадский", - говорится в сообщении.
Прибыв на улицу Ленина, спасатели обнаружили горение кровли.
"Из горящего здания были эвакуированы 20 человек, из них семеро - дети. Огнеборцы продолжают работу. Причина пожара устанавливается", - заключает "Мособлпожспас".
Пожар на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На Кубани на территории нефтебазы из-за падения БПЛА вспыхнул пожар
Вчера, 07:12
 
ПроисшествияЭлектрогорскМособлпожспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала