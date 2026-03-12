https://ria.ru/20260312/elektrogorsk-2080260253.html
В Электрогорске загорелась кровля многоквартирного дома
Кровля многоквартирного жилого дома загорелась в подмосковном Электрогорске, из горящего здания эвакуировали 20 человек, в том числе семерых детей, сообщает ГКУ РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:17:00+03:00
2026-03-12T16:17:00+03:00
2026-03-12T16:22:00+03:00
происшествия
электрогорск
мособлпожспас
электрогорск
