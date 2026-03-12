https://ria.ru/20260312/dzhokovich-2080118895.html
Джокович проиграл действующему победителю турнира в Индиан-Уэллсе Дрейперу
Джокович проиграл действующему победителю турнира в Индиан-Уэллсе Дрейперу - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Джокович проиграл действующему победителю турнира в Индиан-Уэллсе Дрейперу
Серб Новак Джокович проиграл британцу Джеку Дрейперу в матче четвертого круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T07:34:00+03:00
2026-03-12T07:34:00+03:00
2026-03-12T07:34:00+03:00
теннис
спорт
новак джокович
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845584_0:188:1080:796_1920x0_80_0_0_412bb3638c54a30c54aba7599d0a6a96.jpg
https://ria.ru/20260312/alkaras-2080117659.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845584_0:87:1080:897_1920x0_80_0_0_5ffc04c0cf61291e84692e0fe5725194.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, новак джокович, даниил медведев
Теннис, Спорт, Новак Джокович, Даниил Медведев
Джокович проиграл действующему победителю турнира в Индиан-Уэллсе Дрейперу
Джокович проиграл действующему победителю "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Дрейперу