Джокович проиграл действующему победителю турнира в Индиан-Уэллсе Дрейперу
Теннис
 
07:34 12.03.2026
Джокович проиграл действующему победителю турнира в Индиан-Уэллсе Дрейперу
Джокович проиграл действующему победителю турнира в Индиан-Уэллсе Дрейперу - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Джокович проиграл действующему победителю турнира в Индиан-Уэллсе Дрейперу
Серб Новак Джокович проиграл британцу Джеку Дрейперу в матче четвертого круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T07:34:00+03:00
2026-03-12T07:34:00+03:00
теннис
спорт
новак джокович
даниил медведев
2026
спорт, новак джокович, даниил медведев
Теннис, Спорт, Новак Джокович, Даниил Медведев
Джокович проиграл действующему победителю турнира в Индиан-Уэллсе Дрейперу

Джокович проиграл действующему победителю "Мастерса" в Индиан-Уэллсе Дрейперу

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Серб Новак Джокович проиграл британцу Джеку Дрейперу в матче четвертого круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой 14-й ракетки мира над Джоковичем (3) со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.
В четвертьфинале действующий победитель "Мастерса" в Индиан-Уэллсе сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (11). Джокович пять раз выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе (последний раз - в 2016 году).
Теннис Спорт Новак Джокович Даниил Медведев
 
