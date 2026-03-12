Рейтинг@Mail.ru
Тегеран не допустит разделения страны, заявил иранский посол в России - РИА Новости, 12.03.2026
12:15 12.03.2026 (обновлено: 12:31 12.03.2026)
Тегеран не допустит разделения страны, заявил иранский посол в России
2026
в мире, иран, россия, тегеран (город), казем джалали, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран не допустит разделения страны, заявил иранский посол в России

Джалали: власти Ирана не допустят разделения страны, дадут жесткий отпор

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Ирана не допустят разделения страны, дадут жесткий отпор, заявил иранский посол в России Казем Джалали.
"Их (Израиля - ред.) план заключается в том, что Иран достаточно большой, и они хотят разделить страну на несколько кусков и на несколько частей. Они не могут разделить Иран. Мы не допустим этого", - сказал Джалали на пресс конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса, на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Они хотят победить в этой войне... Израильтяне еще не попробовали жесткий ответ Ирана, наш народ даст сильный отпор израильскому агрессору", - добавил он.
Посол Ирана в России Джалали Казем
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
Вчера, 11:00
 
Заголовок открываемого материала