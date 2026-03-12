https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080182611.html
Тегеран не допустит разделения страны, заявил иранский посол в России
Тегеран не допустит разделения страны, заявил иранский посол в России - РИА Новости, 12.03.2026
Тегеран не допустит разделения страны, заявил иранский посол в России
Власти Ирана не допустят разделения страны, дадут жесткий отпор, заявил иранский посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:15:00+03:00
2026-03-12T12:15:00+03:00
2026-03-12T12:31:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
казем джалали
военная операция сша и израиля против ирана
иран
россия
тегеран (город)
Тегеран не допустит разделения страны, заявил иранский посол в России
Джалали: власти Ирана не допустят разделения страны, дадут жесткий отпор