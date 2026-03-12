https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080176139.html
США не могут гарантировать безопасность арабским странам, заявил Джалали
США не могут гарантировать безопасность арабским странам, заявил Джалали - РИА Новости, 12.03.2026
США не могут гарантировать безопасность арабским странам, заявил Джалали
Арабские страны поняли, что США не могут гарантировать им безопасность, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:58:00+03:00
2026-03-12T11:58:00+03:00
2026-03-12T12:13:00+03:00
в мире
сша
иран
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080177004_0:202:2906:1837_1920x0_80_0_0_9532dbd3b1f8c79904f3abd9e3c3a956.jpg
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080133997.html
сша
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080177004_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_890430e20e361000992ceedceb05935c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, россия
В мире, США, Иран, Россия
США не могут гарантировать безопасность арабским странам, заявил Джалали
Джалали: арабские страны поняли, что США не могут гарантировать безопасность