Против новгородского экс-министра сельского хозяйства возбудили новое дело

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Против новгородского экс-министра сельского хозяйства Виктора Витвицкого, подозреваемого в получении крупной взятки, возбуждено уголовное дело ещё по двум эпизодам превышения полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.

СК РФ сообщил о задержании Витвицкого 14 ноября 2025 года, а 10 ноября, по сообщению пресс-службы правительства области, министр уволился по собственному желанию. Ранее органы следствия сообщали, что региональный экс-министр подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.

"В настоящее время он обвиняется в совершении… еще двух преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности)",- уточнили в СУСК по региону.

По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год фигурант, занимая должности первого заместителя министра, главного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора, а затем министра сельского хозяйства Новгородской области , незаконно поручил сельхозпроизводителю за свой счёт отремонтировать здание инспекции Гостехнадзора. Кроме того, он дал незаконное указание сельхозпроизводителю, являющемуся взяткодателем по ранее возбужденному уголовному делу, не возвращать в бюджет субсидию в размере более 1,7 миллиона рублей, подлежавшую возврату из-за невыполнения условий соглашения. Указанные действия повлекли нарушение интересов государства и причинение имущественного вреда министерству сельского хозяйства региона.

В СУСК по региону РИА Новости также уточнили, что изменилась и сумма взятки: если раньше Витвицкий подозревался в получении взятки на сумму более 6,5 миллионов рублей, то теперь речь идет о более 4,5 миллионов рублей.