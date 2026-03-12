Рейтинг@Mail.ru
Против новгородского экс-министра сельского хозяйства возбудили новое дело - РИА Новости, 12.03.2026
13:44 12.03.2026
Против новгородского экс-министра сельского хозяйства возбудили новое дело
Против новгородского экс-министра сельского хозяйства возбудили новое дело - РИА Новости, 12.03.2026
Против новгородского экс-министра сельского хозяйства возбудили новое дело
Против новгородского экс-министра сельского хозяйства Виктора Витвицкого, подозреваемого в получении крупной взятки, возбуждено уголовное дело ещё по двум... РИА Новости, 12.03.2026
Против новгородского экс-министра сельского хозяйства возбудили новое дело

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Против новгородского экс-министра сельского хозяйства Виктора Витвицкого, подозреваемого в получении крупной взятки, возбуждено уголовное дело ещё по двум эпизодам превышения полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
СК РФ сообщил о задержании Витвицкого 14 ноября 2025 года, а 10 ноября, по сообщению пресс-службы правительства области, министр уволился по собственному желанию. Ранее органы следствия сообщали, что региональный экс-министр подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.
"В настоящее время он обвиняется в совершении… еще двух преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности)",- уточнили в СУСК по региону.
По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год фигурант, занимая должности первого заместителя министра, главного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора, а затем министра сельского хозяйства Новгородской области, незаконно поручил сельхозпроизводителю за свой счёт отремонтировать здание инспекции Гостехнадзора. Кроме того, он дал незаконное указание сельхозпроизводителю, являющемуся взяткодателем по ранее возбужденному уголовному делу, не возвращать в бюджет субсидию в размере более 1,7 миллиона рублей, подлежавшую возврату из-за невыполнения условий соглашения. Указанные действия повлекли нарушение интересов государства и причинение имущественного вреда министерству сельского хозяйства региона.
В СУСК по региону РИА Новости также уточнили, что изменилась и сумма взятки: если раньше Витвицкий подозревался в получении взятки на сумму более 6,5 миллионов рублей, то теперь речь идет о более 4,5 миллионов рублей.
По ходатайству следователя суд продлил арест Витвицкому до 13 мая.
