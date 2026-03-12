"Визгливое меньшинство": Дегтярев о демарше немцев на Паралимпиаде

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что демарш немецких спортсменов после церемонии вручения золотых медалей российским лыжникам Анастасии Багиян и Сергею Синякину на Паралимпийских играх в Италии является жалкой попыткой как-то выразить свое "фи".

"На международных спортивных площадках флаг России будет развеваться, а гимн звучать все чаще, а визгливое меньшинство продолжит скукоживаться. А отдельные жалкие попытки как-то выразить свое "фи" нашим спортсменам должны получить осуждение со стороны Международного паралимпийского комитета и других спортивных организаций", - добавил министр.