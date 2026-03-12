"Визгливое меньшинство": Дегтярев о демарше немцев на Паралимпиаде

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что демарш немецких спортсменов после церемонии вручения золотых медалей российским лыжникам Анастасии Багиян и Сергею Синякину на Паралимпийских играх в Италии является жалкой попыткой как-то выразить свое "фи".
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
"Российские спортсмены и параспортсмены уважают всех соперников, готовы жать руки всем, с кем соревнуются, из любой страны. Как показал опыт Олимпийских и Паралимпийских игр большинство атлетов из других стран относятся к российским коллегам аналогично, хотя и бывают инциденты: украинцы могут отвернуться или состроить гримасу, вот в данном случае немецкая параспортсменка с подачи своей федерации повела себя некрасиво, отказалась фотографироваться. Но такие единичные случаи лишь подчеркивают, что сторонники бойкотов и скандалов – это всего лишь ничтожное меньшинство, от которого абсолютно все вокруг устали и хотят держаться подальше", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
"На международных спортивных площадках флаг России будет развеваться, а гимн звучать все чаще, а визгливое меньшинство продолжит скукоживаться. А отдельные жалкие попытки как-то выразить свое "фи" нашим спортсменам должны получить осуждение со стороны Международного паралимпийского комитета и других спортивных организаций", - добавил министр.