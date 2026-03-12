Рейтинг@Mail.ru
"Визгливое меньшинство": Дегтярев о демарше немцев на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/degtjarev-2080275559.html
"Визгливое меньшинство": Дегтярев о демарше немцев на Паралимпиаде
"Визгливое меньшинство": Дегтярев о демарше немцев на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Визгливое меньшинство": Дегтярев о демарше немцев на Паралимпиаде
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что демарш немецких спортсменов после церемонии вручения золотых... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T17:02:00+03:00
2026-03-12T17:02:00+03:00
спорт
россия
италия
михаил дегтярев
анастасия багиян
олимпийский комитет россии (окр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039850251_0:96:2981:1773_1920x0_80_0_0_3e3cdbc4707ce0e43a08ed4648ba0aaa.jpg
https://ria.ru/20260312/fadeev-2080170602.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039850251_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_c8803688346af2d369940d800626faa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, михаил дегтярев, анастасия багиян, олимпийский комитет россии (окр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Михаил Дегтярев, Анастасия Багиян, Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийские игры
"Визгливое меньшинство": Дегтярев о демарше немцев на Паралимпиаде

Дегтярев прокомментировал демарш немецких лыжников на Паралимпиаде

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что демарш немецких спортсменов после церемонии вручения золотых медалей российским лыжникам Анастасии Багиян и Сергею Синякину на Паралимпийских играх в Италии является жалкой попыткой как-то выразить свое "фи".
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
"Российские спортсмены и параспортсмены уважают всех соперников, готовы жать руки всем, с кем соревнуются, из любой страны. Как показал опыт Олимпийских и Паралимпийских игр большинство атлетов из других стран относятся к российским коллегам аналогично, хотя и бывают инциденты: украинцы могут отвернуться или состроить гримасу, вот в данном случае немецкая параспортсменка с подачи своей федерации повела себя некрасиво, отказалась фотографироваться. Но такие единичные случаи лишь подчеркивают, что сторонники бойкотов и скандалов – это всего лишь ничтожное меньшинство, от которого абсолютно все вокруг устали и хотят держаться подальше", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
"На международных спортивных площадках флаг России будет развеваться, а гимн звучать все чаще, а визгливое меньшинство продолжит скукоживаться. А отдельные жалкие попытки как-то выразить свое "фи" нашим спортсменам должны получить осуждение со стороны Международного паралимпийского комитета и других спортивных организаций", - добавил министр.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Российский атлет раскрыл причину скандала со смартфонами на Паралимпиаде
Вчера, 11:35
 
СпортРоссияИталияМихаил ДегтяревАнастасия БагиянОлимпийский комитет России (ОКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала