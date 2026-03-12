Червоткин рассказал, что испытывал обиду при просмотре Игр из-за недопуска

"Олимпиаду смотрел. Правда, не все гонки получилось увидеть, но большую часть - да. С какими чувствами… Наверное, с пониманием того, что ты не просто не поехал туда, потому что не отобрался, а потому что тебя туда не позвали, не пригласили на этот праздник", - сказал Червоткин.