Червоткин рассказал, что испытывал обиду при просмотре Игр из-за недопуска
Червоткин рассказал, что испытывал обиду при просмотре Игр из-за недопуска
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин рассказал РИА Новости, что во время просмотра соревнований Олимпиады в Италии испытывал чувство разочарования и обиды из-за недопуска на международные турниры.
На Олимпийских играх в Италии Россию в лыжных гонках представляли только Савелий Коростелев и Дарья Непряева, спортсмены остались без медалей.
"Олимпиаду смотрел. Правда, не все гонки получилось увидеть, но большую часть - да. С какими чувствами… Наверное, с пониманием того, что ты не просто не поехал туда, потому что не отобрался, а потому что тебя туда не позвали, не пригласили на этот праздник", - сказал Червоткин.
"Когда проходили этапы Кубка мира или чемпионаты мира, не было ощущения, что это проходит мимо тебя. А вот когда началась Олимпиада, внутри появилось чувство… Разочарование, какая-то обида - все это, конечно, присутствовало. Очень неприятно", - отметил Червоткин.
Червоткину 30 лет. Он олимпийский чемпион Игр в Пекине, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане, двукратный серебряный призер чемпионатов мира в эстафете.