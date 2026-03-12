Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске арестовали гендиректора компании по ликвидации свалок
16:23 12.03.2026
В Челябинске арестовали гендиректора компании по ликвидации свалок
В Челябинске арестовали гендиректора компании по ликвидации свалок
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
россия
челябинская область
челябинск
происшествия, россия, челябинская область, челябинск
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск
В Челябинске арестовали гендиректора компании по ликвидации свалок

В Челябинске гендиректора компании арестовали по подозрению в хищении

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора одного из крупнейших подрядчиков Челябинской области по ликвидации свалок, обвиняемого в хищении бюджетных средств в рамках федерального проекта "Чистая страна", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным УФСБ РФ, с июля по ноябрь 2023 года в рамках реализации проекта "Чистая страна" руководитель ООО "Альянс" предоставлял ложные сведения в актах выполненных работ по ликвидации свалок, общая сумма муниципальных контрактов составила более 16 миллионов рублей.
"Сегодня, 12 марта, в Центральном районном суде Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 10 мая 2026 года ранее задержанному сотрудниками УФСБ России по Челябинской области генеральному директору ООО "Альянс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он обвиняется по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество).
Происшествия
 
 
