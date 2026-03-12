В Челябинске арестовали гендиректора компании по ликвидации свалок

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора одного из крупнейших подрядчиков Челябинской области по ликвидации свалок, обвиняемого в хищении бюджетных средств в рамках федерального проекта "Чистая страна", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.