В Челябинске арестовали гендиректора компании по ликвидации свалок
В Челябинске арестовали гендиректора компании по ликвидации свалок - РИА Новости, 12.03.2026
В Челябинске арестовали гендиректора компании по ликвидации свалок
Суд арестовал гендиректора одного из крупнейших подрядчиков Челябинской области по ликвидации свалок, обвиняемого в хищении бюджетных средств в рамках... РИА Новости, 12.03.2026
В Челябинске арестовали гендиректора компании по ликвидации свалок
В Челябинске гендиректора компании арестовали по подозрению в хищении