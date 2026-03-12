Рейтинг@Mail.ru
Ракетный удар по Брянску корректировал 413-й полк ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 12.03.2026 (обновлено: 17:49 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/brjansk-2080285108.html
Ракетный удар по Брянску корректировал 413-й полк ВСУ
Ракетный удар по Брянску корректировал 413-й полк ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Ракетный удар по Брянску корректировал 413-й полк ВСУ
Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ, сообщили РИА Новости в российских РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:43:00+03:00
2026-03-12T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079976964_0:210:2878:1829_1920x0_80_0_0_0082ade52927e0eb6ad6b9ce99bcec12.jpg
https://ria.ru/20260312/nebenzya-2080084833.html
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079976964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8b444aa0e4f937430b86fb052e403cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянск, Вооруженные силы Украины
Ракетный удар по Брянску корректировал 413-й полк ВСУ

РИА Новости: ракетный удар по Брянску корректировал 413-й полк ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ. Командует подразделением нацист Евгений Карась 1987 года рождения, который на протяжении многих лет возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "С14"*, - сообщил собеседник агентства.
Также он отметил, что пожилые родители нациста проживают в Киеве и уже давно боятся выходить из дома, а родной брат Василий был уничтожен российскими войсками в 2022 году.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Вчера, 00:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала