МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ. Командует подразделением нацист Евгений Карась 1987 года рождения, который на протяжении многих лет возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "С14"*, - сообщил собеседник агентства.
Также он отметил, что пожилые родители нациста проживают в Киеве и уже давно боятся выходить из дома, а родной брат Василий был уничтожен российскими войсками в 2022 году.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Вчера, 00:23