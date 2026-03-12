https://ria.ru/20260312/brjansk-2080148679.html
В больницах остаются 29 пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
В больницах остаются 29 пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Двадцать девять пострадавших при атаке ВСУ в Брянске остаются на лечении в больницах Брянска и Москвы, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:24:00+03:00
2026
