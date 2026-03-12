Рейтинг@Mail.ru
12.03.2026

В больницах остаются 29 пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
10:24 12.03.2026
В больницах остаются 29 пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Двадцать девять пострадавших при атаке ВСУ в Брянске остаются на лечении в больницах Брянска и Москвы, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
В больницах остаются 29 пострадавших при атаке ВСУ по Брянску

Минздрав: в больницах остаются 29 пострадавших при атаке ВСУ по Брянску

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Двадцать девять пострадавших при атаке ВСУ в Брянске остаются на лечении в больницах Брянска и Москвы, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"В больницах Брянска и Москвы, ведущих федеральных медицинских центрах Минздрава России продолжают получать необходимое лечение 29 пострадавших при атаке украинских боевиков в Брянске, в том числе один ребенок", - сказал Кузнецов.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
Рабочие восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
