Британия разместила тральщики-искатели мин на Востоке, заявили в Минобороны

ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости. Лондон разместил на Ближнем Востоке автономные тральщики-искатели мин на фоне эскалации в регионе, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
По словам министра, Великобритания рассматривает различные возможные варианты защиты судоходства в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что в четверг обсудил этот вопрос с коллегами из Германии, Франции, Италии и Польши.
"Сегодня я обсудил со стратегами дополнительные варианты совместных с союзниками действий", - добавил он.
Ранее газета Times сообщила, что Британия в конце января отозвала из Персидского залива свой последний минно-поисковый корабль типа "Хант" Middleton. Отзыв судна означает, что впервые за почти 50 лет в странах Ближнего Востока не будет британских минно-поисковых кораблей.
Кроме того, четыре из семи минно-поисковых кораблей британских ВМС находятся в неисправном состоянии. Оставшиеся три корабля обеспечивают безопасность атомных подводных лодок при их входах и выходах из пункта базирования "Фаслейн" на базе ВМС "Клайд" в Шотландии.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.