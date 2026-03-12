Рейтинг@Mail.ru
Британия разместила тральщики-искатели мин на Востоке, заявили в Минобороны - РИА Новости, 12.03.2026
20:23 12.03.2026
Британия разместила тральщики-искатели мин на Востоке, заявили в Минобороны
Лондон разместил на Ближнем Востоке автономные тральщики-искатели мин на фоне эскалации в регионе, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. РИА Новости, 12.03.2026
2026
© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости. Лондон разместил на Ближнем Востоке автономные тральщики-искатели мин на фоне эскалации в регионе, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
"Я заранее разместил в этом регионе несколько автономных искателей мин", - заявил Хили журналистам. Его слова приводит телеканал Sky News.
Контейнеровоз Tommi Ritscher - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ
11 марта, 07:13
По словам министра, Великобритания рассматривает различные возможные варианты защиты судоходства в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что в четверг обсудил этот вопрос с коллегами из Германии, Франции, Италии и Польши.
"Сегодня я обсудил со стратегами дополнительные варианты совместных с союзниками действий", - добавил он.
Ранее газета Times сообщила, что Британия в конце января отозвала из Персидского залива свой последний минно-поисковый корабль типа "Хант" Middleton. Отзыв судна означает, что впервые за почти 50 лет в странах Ближнего Востока не будет британских минно-поисковых кораблей.
Кроме того, четыре из семи минно-поисковых кораблей британских ВМС находятся в неисправном состоянии. Оставшиеся три корабля обеспечивают безопасность атомных подводных лодок при их входах и выходах из пункта базирования "Фаслейн" на базе ВМС "Клайд" в Шотландии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ
Вчера, 18:44
 
В миреБлижний ВостокВеликобританияОрмузский проливДжон Хили
 
 
