Британия разместила тральщики-искатели мин на Востоке, заявили в Минобороны

ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости. Лондон разместил на Ближнем Востоке автономные тральщики-искатели мин на фоне эскалации в регионе, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Сегодня я обсудил со стратегами дополнительные варианты совместных с союзниками действий", - добавил он.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.