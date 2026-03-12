Бренды Дальнего востока представили на конференции моды в Хабаровске

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дальневосточные бренды представили на первой конференции моды и дизайна в Хабаровске "Точки роста 2026", сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития.

На площадке собралось более 350 специалистов индустрии красоты и моды: дизайнеры, предприниматели и эксперты.

Организатором мероприятия выступил центр "Мой бизнес" региона в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

На конференции обсуждали помощь местным брендам, создание профессиональной площадки для обмена опытом, темы поиска инвесторов и перспектив развития индустрии моды на Дальнем Востоке.

Открыла конференцию заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Мария Авилова.

"У Хабаровского края есть все для индустрии моды: талантливые дизайнеры, прочная производственная база, развивающийся ритейл и инвесторы, ориентированные на потребности потребителей", — приводит пресс-служба слова Авиловой.

Для продвижения местных производителей был запущен бренд "Сделано в Хабаровском крае".

"Благодаря ему Хабаровский край становится узнаваемым не только внутри, но и за его пределами", — прокомментировала зампред.

Авилова добавила, что власти региона готовы и дальше поддерживать предпринимателей и развивать этот бренд.

Конференция объединила деловую и творческую программы. Центральным событием стал показ коллекций брендов — участников проекта "Сделано в Хабаровском крае". Мероприятие не только продемонстрировало потенциал местных производителей, но и дало возможность перенять опыт у коллег из других регионов. Лекционная часть была посвящена тонкостям построения бренда.

В деловой части конференции прошли две панельные дискуссии. Участники сессии о господдержке креативных индустрий узнали о действующих программах помощи от экспертов профильных организаций: центра "Мой бизнес", Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Гарантийного фонда, Президентского фонда культурных инициатив и Центра поддержки экспорта.

Вторая дискуссия объединила экспертов модной индустрии региона. Участники обсудили перспективы развития рынка: предприниматели поделились опытом продвижения на маркетплейсах. Приглашенный столичный маркетолог представила актуальные тенденции и особенности коммуникаций в маркетинге моды, дав практические рекомендации по созданию узнаваемого образа бренда.

"Первая конференция моды и дизайна в Хабаровске стала настоящей площадкой возможностей: дизайнеры и производители получили шанс заявить о своих брендах широкой аудитории, а участники — ценные знания о современных трендах и инструментах продвижения", — сказала директор регионального центра "Мой бизнес" Ксения Прохорова.

Дальневосточные бренды обладают потенциалом и самобытностью. Хабаровский край развивается как центр креативных индустрий, а проект "Сделано в Хабаровском крае" способствует продвижению местных производителей на российском и международном уровнях, подытожила Прохорова.