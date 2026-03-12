Рейтинг@Mail.ru
14:01 12.03.2026 (обновлено: 23:48 12.03.2026)
Бренды Дальнего востока представили на конференции моды в Хабаровске
2026-03-12T14:01:00+03:00
2026-03-12T23:48:00+03:00
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дальневосточные бренды представили на первой конференции моды и дизайна в Хабаровске "Точки роста 2026", сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития.
На площадке собралось более 350 специалистов индустрии красоты и моды: дизайнеры, предприниматели и эксперты.
Организатором мероприятия выступил центр "Мой бизнес" региона в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
На конференции обсуждали помощь местным брендам, создание профессиональной площадки для обмена опытом, темы поиска инвесторов и перспектив развития индустрии моды на Дальнем Востоке.
Открыла конференцию заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Мария Авилова.
"У Хабаровского края есть все для индустрии моды: талантливые дизайнеры, прочная производственная база, развивающийся ритейл и инвесторы, ориентированные на потребности потребителей", — приводит пресс-служба слова Авиловой.
Для продвижения местных производителей был запущен бренд "Сделано в Хабаровском крае".
"Благодаря ему Хабаровский край становится узнаваемым не только внутри, но и за его пределами", — прокомментировала зампред.
Авилова добавила, что власти региона готовы и дальше поддерживать предпринимателей и развивать этот бренд.
Конференция объединила деловую и творческую программы. Центральным событием стал показ коллекций брендов — участников проекта "Сделано в Хабаровском крае". Мероприятие не только продемонстрировало потенциал местных производителей, но и дало возможность перенять опыт у коллег из других регионов. Лекционная часть была посвящена тонкостям построения бренда.
В деловой части конференции прошли две панельные дискуссии. Участники сессии о господдержке креативных индустрий узнали о действующих программах помощи от экспертов профильных организаций: центра "Мой бизнес", Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Гарантийного фонда, Президентского фонда культурных инициатив и Центра поддержки экспорта.
Вторая дискуссия объединила экспертов модной индустрии региона. Участники обсудили перспективы развития рынка: предприниматели поделились опытом продвижения на маркетплейсах. Приглашенный столичный маркетолог представила актуальные тенденции и особенности коммуникаций в маркетинге моды, дав практические рекомендации по созданию узнаваемого образа бренда.
"Первая конференция моды и дизайна в Хабаровске стала настоящей площадкой возможностей: дизайнеры и производители получили шанс заявить о своих брендах широкой аудитории, а участники — ценные знания о современных трендах и инструментах продвижения", — сказала директор регионального центра "Мой бизнес" Ксения Прохорова.
Дальневосточные бренды обладают потенциалом и самобытностью. Хабаровский край развивается как центр креативных индустрий, а проект "Сделано в Хабаровском крае" способствует продвижению местных производителей на российском и международном уровнях, подытожила Прохорова.
В конце мероприятия провели розыгрыш призов.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаХабаровский крайХабаровскДальний Восток
 
 
