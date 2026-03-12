Рейтинг@Mail.ru
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:13 12.03.2026 (обновлено: 13:11 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/bibliya-2080182156.html
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии - РИА Новости, 12.03.2026
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии
Издательство Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве готовит новое издание лучшего русского перевода Священного писания – Синодального... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:13:00+03:00
2026-03-12T13:11:00+03:00
религия
россия
москва
сретенский монастырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080204129_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4524c6a51366d1e2d262f6867a51732d.jpg
https://ria.ru/20260302/bibliya-2077230667.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080204129_75:0:986:683_1920x0_80_0_0_7adbde65b68cb8e1457cbacc830e8b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сретенский монастырь
Религия, Россия, Москва, Сретенский монастырь
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии

Сретенский монастырь готовит новое издание лучшего русского перевода Библии

© Фото : Сретенский монастырьНовое издание Синодального перевода Библии
Новое издание Синодального перевода Библии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Сретенский монастырь
Новое издание Синодального перевода Библии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Издательство Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве готовит новое издание лучшего русского перевода Священного писания – Синодального перевода Библии.
«
"Мы готовим новое издание Библии на основе Синодального перевода, утверждённого Святейшим Синодом для домашнего чтения во второй половине XIX века и до сих пор считающегося лучшим переводом Священного Писания на русский язык… Нам важно, чтобы она была доступной, удобной и красивой - особенно на родном, русском языке", – говорится на странице проекта переиздания на краудфандинговой платформе "Планета".
Собранные на переиздание средства, согласно информации на странице проекта, будут направлены на подготовку и печать высококачественного тиража, художественное оформление и работу с типографией, распространение книг по всей России, а также поддержку Сретенского монастыря и Сретенской духовной академии. Приоритеты проекта нового издания Библии в Синодальном переводе – верность церковному Преданию и авторитетному переводу, красота и удобство с крупным шрифтом и небольшим весом, и доступная для каждого цена.
Издательство Сретенского монастыря – одно из крупнейших православных издательств в современной России. Оно было основано в 1993 году митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым).
Статуя апостола Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Есть весомые доказательства". Ученые прояснили темное место в Библии
2 марта, 08:00
 
РелигияРоссияМоскваСретенский монастырь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала