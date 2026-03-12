https://ria.ru/20260312/bibliya-2080182156.html
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии - РИА Новости, 12.03.2026
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии
Издательство Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве готовит новое издание лучшего русского перевода Священного писания – Синодального... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:13:00+03:00
2026-03-12T12:13:00+03:00
2026-03-12T13:11:00+03:00
религия
россия
москва
сретенский монастырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080204129_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4524c6a51366d1e2d262f6867a51732d.jpg
https://ria.ru/20260302/bibliya-2077230667.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080204129_75:0:986:683_1920x0_80_0_0_7adbde65b68cb8e1457cbacc830e8b2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сретенский монастырь
Религия, Россия, Москва, Сретенский монастырь
Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии
Сретенский монастырь готовит новое издание лучшего русского перевода Библии
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Издательство Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве готовит новое издание лучшего русского перевода Священного писания – Синодального перевода Библии.
«
"Мы готовим новое издание Библии на основе Синодального перевода, утверждённого Святейшим Синодом для домашнего чтения во второй половине XIX века и до сих пор считающегося лучшим переводом Священного Писания на русский язык… Нам важно, чтобы она была доступной, удобной и красивой - особенно на родном, русском языке", – говорится на странице проекта переиздания на краудфандинговой платформе "Планета".
Собранные на переиздание средства, согласно информации на странице проекта, будут направлены на подготовку и печать высококачественного тиража, художественное оформление и работу с типографией, распространение книг по всей России, а также поддержку Сретенского монастыря и Сретенской духовной академии. Приоритеты проекта нового издания Библии в Синодальном переводе – верность церковному Преданию и авторитетному переводу, красота и удобство с крупным шрифтом и небольшим весом, и доступная для каждого цена.
Издательство Сретенского монастыря – одно из крупнейших православных издательств в современной России. Оно было основано в 1993 году митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым).