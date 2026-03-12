Сретенский монастырь готовит новое издание Синодального перевода Библии

«

"Мы готовим новое издание Библии на основе Синодального перевода, утверждённого Святейшим Синодом для домашнего чтения во второй половине XIX века и до сих пор считающегося лучшим переводом Священного Писания на русский язык… Нам важно, чтобы она была доступной, удобной и красивой - особенно на родном, русском языке", – говорится на странице проекта переиздания на краудфандинговой платформе "Планета".