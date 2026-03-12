Как безумец во главе ВВС США хотел уничтожить мир внезапным ядерным ударом

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Карикатурный образ военного, буквально мечтающего о войне, существует не только в кино. Яркий пример — командующий стратегическими силами США Кертис Лемей, чуть не развязавший третью мировую.

Что ему помешало? И зачем ему нужна была война?

Сжег Токио

Лемей успел прославиться еще во Вторую мировую войну. Он был инициатором воздушной атаки на Токио, которая полностью уничтожила город.

Генерал заметил , что у японцев практически нет ночных истребителей, а зенитный огонь слаб и плохо управляется. Поэтому он убрал с бомбардировщиков B-29 броню и стрелков, загрузил их сверх предела зажигательными бомбами и послал в ночную атаку на малых высотах — чтоб точно не промахнуться.

"Вы устроите японцам самый большой фейерверк, который они только видели", — напутствовал Лемей экипажи перед вылетом.

До сих пор бомбардировка Токио зажигательными бомбами в ночь с 9 на 10 марта 1945 года остается самым разрушительным авианалетом в истории.

Не думал о жертвах

Более миллиона человек тогда остались без крова, 125 000 получили ранения. Японским властям потребовалось три недели на уборку тел. Сколько людей сгорело дотла в этом аду, точно неизвестно. По разным оценкам, погибло от 80 000 до 200 000 человек — больше, чем при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Почти все они были женщинами, детьми и стариками, что, впрочем, мало волновало Лемея.

По его мнению , "среди гражданского населения нет невинных. Это их правительство, и вы сражаетесь с народом, а не с вооруженными силами. Так что меня не особо беспокоит, что я убиваю так называемых случайных прохожих".

"Полагаю, если бы я проиграл войну, меня бы судили как военного преступника", — размышлял Лемей много лет спустя.

Устраивал провокации против СССР

После войны Лемей был назначен командующим новым Стратегическим авиационным командованием, которое должно было стать главным оружием Америки в холодной войне. В ней он проявил себя как человек, не знающий жалости.

"Когда в 1950 году началась Корейская война, я неофициально предложил немедленно нанести зажигательные удары по четырем или пяти крупнейшим городам на севере", — вспоминал он.

В какой-то момент командующий решил, что политическое руководство неспособно победить коммунизм, и взял инициативу в свои руки. Лемей начал непрерывно отправлять самолеты в разведывательные полеты над территорией Советского Союза, ведя фото- и радиоэлектронную разведку, а также исследуя реакцию советской ПВО.

"Сумеем начать третью мировую"

В мае 1954 года один из самолетов, летевших над советской территорией, был атакован МиГ-17. После этого Лемей обсудил инцидент с пилотом этого самолета и в конце сказал ему: "Ну, если мы сумеем провести такой пролет правильно, то, возможно, сумеем начать третью мировую".

В тот момент летчик решил, что командир неудачно шутит, но когда спустя годы они снова обсуждали тот полет, Лемей вновь мечтательно сказал : "Что ж, было бы куда круче, если бы нам удалось развязать третью мировую тогда".

Некоторые исследователи и журналисты посчитали, что генерал надеялся устроить достаточно острую провокацию с самолетами-нарушителями, чтобы создать повод для полномасштабной атаки.

С сигарой во рту

Следует все же отметить, что бывшие сослуживцы и приближенные к ВВС США военные историки отрицают факты несанкционированных полетов.

В любом случае Лемей был весьма яркой, неординарной личностью. Об этом говорит то, что люди расходились даже в описании его манер и внешности. Одни описывали его как компетентного и умного человека, ценного, но жесткого прагматика. Другие — как дуболома военного, который умел разговаривать лишь короткими рублеными фразами из едва открытого рта.

Образ жесткого вояки добавляла сигара, которую Лемей почти всегда держал во рту, чтобы скрыть отвисшую губу, оставшуюся на память от отмороженного в высотном полете нерва.