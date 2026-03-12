https://ria.ru/20260312/bessent-2080354986.html
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив
Глава минфина США Скотт Бессент не исключил, что военные США могут сопровождать танкеры в Ормузском проливе с международной коалицией, но не раскрыл ее состав. РИА Новости, 12.03.2026
Бессент: конвой судов через Ормузский пролив возможен с международной коалицией