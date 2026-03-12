Рейтинг@Mail.ru
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив
22:16 12.03.2026
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив
Глава минфина США Скотт Бессент не исключил, что военные США могут сопровождать танкеры в Ормузском проливе с международной коалицией, но не раскрыл ее состав. РИА Новости, 12.03.2026
Бессент не исключил конвоирование США судов через Ормузский пролив

Бессент: конвой судов через Ормузский пролив возможен с международной коалицией

Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент не исключил, что военные США могут сопровождать танкеры в Ормузском проливе с международной коалицией, но не раскрыл ее состав.
"Я считаю, что как только это станет возможно с военной точки зрения, ВМС США, возможно, вместе с международной коалицией, будут сопровождать суда через пролив", – сказал он в интервью Sky News.
В Белом доме назвали ложными заявления об угрозе ударов БПЛА Ирана по США
