Белый список сайтов: что это, какие сайты, сервисы и приложения работают при отключении мобильного интернета в России
12:07 12.03.2026 (обновлено: 13:04 12.03.2026)
Белый список сайтов: какие сервисы будут работать без мобильного интернета
Белый список сайтов: что это, какие сайты, сервисы и приложения работают при отключении мобильного интернета в России — РИА Новости
Белый список сайтов: какие сервисы будут работать без мобильного интернета
Какие сайты и сервисы продолжают работать при ограничении мобильного интернета, полный перечень государственных порталов, банков, маркетплейсов, соцсетей, мессенджеров, транспортных и сервисов доставки еды, а также актуальные данные от операторов связи.
технологии
россия
мтс
яндекс
билайн
россия
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
технологии, россия, мтс, яндекс, билайн
Технологии, Россия, МТС, Яндекс, Билайн

Белый список сайтов: какие сервисы будут работать без мобильного интернета

© Fotolia / dolphfynWi-Fi на смартфоне
Wi-Fi на смартфоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Fotolia / dolphfyn
Оглавление
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Что делать, если мобильный интернет перестал открывать привычные сайты? Разбираем актуальный белый список сайтов на 2026 год: какие сервисы работают при ограничениях, как проверить доступность ресурсов и куда обращаться за помощью. В материале — официальные данные Минцифры и информация от операторов связи.

Что такое белый список сайтов и сервисов

Белый список сайтов представляет собой перечень интернет-ресурсов, трафик к которым не ограничивается при временных технических ограничениях мобильной связи. Механизм работает на уровне операторов связи: оборудование пропускает запросы только к заранее определенным доменам, считающимся социально значимыми.
При отключении мобильного интернета пользователи сохраняют доступ к порталам, необходимым для повседневных задач.
Важно! Ограничения касаются только мобильного трафика. При подключении к Wi-Fi все сайты и приложения функционируют в обычном режиме.
Технически фильтрация происходит на уровне DNS-запросов и IP-адресов. Операторы связи используют глубокую инспекцию трафика (DPI) для распознавания доменных имен и пропуска разрешенных ресурсов.
© Depositphotos.com / VitalikRadkoЗависимость от смартфона
Зависимость от смартфона - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Зависимость от смартфона

Кто формирует перечень и как он обновляется

Список сервисов Минцифры формируется совместно с крупнейшими операторами связи России. В процессе участвуют представители ведомства, компаний сотовой связи и владельцы цифровых платформ.
Официальный перечень Минцифры не является статичным. Обновление белого списка происходит регулярно по мере поступления заявок от владельцев сервисов и изменения приоритетов.

Какие сайты официально входят в белый список

Официальный белый список включает десятки категорий интернет-ресурсов. Ниже приведены основные группы популярных интернет-ресурсов, которые остаются доступными пользователям при ограничениях.

Соцсети и мессенджеры

Самая востребованная категория для пользователей — сервисы для общения и социальные сети, которыми люди пользуются ежедневно. В список вошли все крупнейшие отечественные платформы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX

Банки

Банковские сервисы относятся к критически важным ресурсам. Через банковские приложения граждане оплачивают услуги, переводят средства и проверяют баланс. Платежная система "Мир" обеспечивает работу транзакций внутри страны. Онлайн-банкинг крупнейших российских банков включен в перечень без ограничений.
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой

Маркетплейсы

Популярные маркетплейсы для покупок и заказов товаров продолжат работать в штатном режиме. Интернет-ресурсы для пользователей этой категории включают как федеральные платформы, так и региональные магазины с доставкой.

Супермаркеты и доставка еды

Сервисы доставки еды и продуктовые магазины онлайн входят в список приоритетных ресурсов. Доставка продуктов работает через мобильные приложения крупнейших сетей.
  • "ВкусВилл"
  • "Ашан"
  • "Магнит"
  • "Дикси"
  • "Спар"
  • Metro
  • "Азбука вкуса"
  • "Пятерочка", "Перекресток" и другие сервисы X5 Group
  • "Самокат"
  • "Яндекс Еда" и "Яндекс Лавка"
  • "Петрович"
  • "Детский мир"
  • Сети быстрого питания: "Вкусно — и точка", "Бургер-Кинг"

Транспорт и путешествия

Спланировать поездку, купить билеты, сориентироваться на местности или заказать такси также будет возможно.
  • Транспортные сервисы РЖД
  • Авиаперевозчики: "Аэрофлот", "Победа"
  • Туристический сервис "Туту.ру"
  • Карты и навигатор "2ГИС"
  • Такси "Максим"
  • Сервис аренды автомобилей "Ситидрайв"
  • Транспортная компания "Деловые линии"
  • Железнодорожный перевозчик "Гранд-сервис-экспресс"
  • Сервисы "Яндекса": "Яндекс Go" (Такси), "Яндекс Карты"

СМИ

Новостные сайты и медиаплатформы, позволяющие получать актуальную информацию, также останутся в доступе, российские СМИ включены в перечень.
© РИА НовостиЛоготип "РИА Новости"
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Логотип "РИА Новости"
  • "РИА Новости"
  • РБК
  • ТАСС
  • "Комсомольская правда"
  • "Газета.Ru"
  • "Лента.ру"
  • "Известия"
  • "Аргументы и факты"
  • "Российская газета"
  • "Ведомости"
  • "Московский комсомолец"
  • "Коммерсантъ"
  • "Парламентская газета"
  • "Рамблер"
  • Телеканалы: "Первый канал", НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, "Мир", ТНТ, СТС, "Спас", "Пятый канал", "Рен-ТВ", "Пятница", "Домашний", "Муз-ТВ", "Звезда", "Вместе-РФ", "Матч-ТВ"
  • Медиахолдинг ВГТРК
  • Дистрибьютор каналов "Витрина-ТВ"
  • Приложение с радиостанциями "Радиоплеер"

Развлечения

Помимо новостей, доступными останутся развлекательные платформы и сервисы.
  • "Дзен"
  • Rutube
  • Онлайн-кинотеатры: "Иви", Okko, Kion, "Кинопоиск"
  • Музыкальные сервисы: "Яндекс Музыка", "МТС Музыка"
  • Онлайн-библиотека "Строки"
  • Платформа для покупки билетов "МТС Live"

Доски объявлений

Сервисы для продажи товаров или услуг между пользователями также продолжат функционировать.

Личные кабинеты операторов связи

Мобильные операторы связи обеспечивают доступ к своим платформам в приоритетном порядке.

Государственные сайты

Ключевые государственные цифровые сервисы России, обеспечивающие взаимодействие граждан с государством, работают в штатном режиме.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги"
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги"
  • Портал "Госуслуги" (и все его подсистемы, включая "Госвеб" и платформу обратной связи)
  • "Почта России"
  • Сайт Центробанка России
  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
  • Государственная система маркировки "Честный знак"
  • ГИС ЖКХ
  • "Россия — страна возможностей"
  • "Движение первых"
  • Информационный портал "Объясняем.рф"

Сайты госорганов и ведомств

Сайты высших органов власти и ключевых федеральных ведомств также включены в перечень.

Какие сервисы работают по данным операторов связи

Операторы связи России публикуют собственные перечни ресурсов, доступных абонентам при ограничениях. Информация может отличаться от официального списка Минцифры.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСИМ-карты сотовых операторов мобильной связи
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи

Сервисы магазинов и доставки

По данным операторов, сервисы доставки еды и онлайн-магазины работают стабильно. Продуктовые магазины обеспечивают доставку в большинстве регионов.

Сервисы экосистем и цифровых платформ

Яндекс сервисы включают карты, музыку, такси и доставку. Цифровые платформы России крупных технологических компаний сохраняют функциональность.

Сервисы операторов связи: "Билайн", МТС, "Мегафон"

Приложения "Билайн", МТС, "Мегафон" позволяют управлять услугами связи. Через личные кабинеты операторов связи абоненты решают вопросы без посещения офисов.

Какие сервисы могут добавить в белый список

Обновленный список сайтов может расшириться за счет новых категорий. Рассматривается включение дополнительных образовательных платформ и медицинских сервисов.
Списки работающих без мобильного интернета сайтов пополняются по заявкам владельцев ресурсов. Решение принимает Минцифры совместно с операторами связи.
Важно! Актуальную информацию о добавлении новых сервисов следует проверять на официальных ресурсах Минцифры и сайтах операторов связи.
 
ТехнологииРоссияМТСЯндексБилайн
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
