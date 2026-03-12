Белый список сайтов: какие сервисы будут работать без мобильного интернета

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Что делать, если мобильный интернет перестал открывать привычные сайты? Разбираем актуальный белый список сайтов на 2026 год: какие сервисы работают при ограничениях, как проверить доступность ресурсов и куда обращаться за помощью. В материале — официальные данные Минцифры и информация от операторов связи.

Что такое белый список сайтов и сервисов

Белый список сайтов представляет собой перечень интернет-ресурсов, трафик к которым не ограничивается при временных технических ограничениях мобильной связи. Механизм работает на уровне операторов связи: оборудование пропускает запросы только к заранее определенным доменам, считающимся социально значимыми.

При отключении мобильного интернета пользователи сохраняют доступ к порталам, необходимым для повседневных задач.

Важно! Ограничения касаются только мобильного трафика. При подключении к Wi-Fi все сайты и приложения функционируют в обычном режиме.

Технически фильтрация происходит на уровне DNS-запросов и IP-адресов. Операторы связи используют глубокую инспекцию трафика (DPI) для распознавания доменных имен и пропуска разрешенных ресурсов.

Кто формирует перечень и как он обновляется

формируется совместно с крупнейшими операторами связи Список сервисов Минцифрысовместно с крупнейшими операторами связи России . В процессе участвуют представители ведомства, компаний сотовой связи и владельцы цифровых платформ.

Официальный перечень Минцифры не является статичным. Обновление белого списка происходит регулярно по мере поступления заявок от владельцев сервисов и изменения приоритетов.

Какие сайты официально входят в белый список

Официальный белый список включает десятки категорий интернет-ресурсов. Ниже приведены основные группы популярных интернет-ресурсов, которые остаются доступными пользователям при ограничениях.

Соцсети и мессенджеры

Самая востребованная категория для пользователей — сервисы для общения и социальные сети, которыми люди пользуются ежедневно. В список вошли все крупнейшие отечественные платформы.

"ВКонтакте"

"Одноклассники"

Mail.ru (включая почту)

Мессенджер MAX

Банки

Банковские сервисы относятся к критически важным ресурсам. Через банковские приложения граждане оплачивают услуги, переводят средства и проверяют баланс. Платежная система "Мир" обеспечивает работу транзакций внутри страны. Онлайн-банкинг крупнейших российских банков включен в перечень без ограничений.

"Альфа-банк"

ВТБ

ПСБ

МТС Банк

Сайт платежной системы "Мир" (НСПК)

Система быстрых платежей (СБП)

Московская биржа

Маркетплейсы

Популярные маркетплейсы для покупок и заказов товаров продолжат работать в штатном режиме. Интернет-ресурсы для пользователей этой категории включают как федеральные платформы, так и региональные магазины с доставкой.

Ozon

Wildberries

"Мегамаркет"

"Яндекс Маркет"

Супермаркеты и доставка еды

Сервисы доставки еды и продуктовые магазины онлайн входят в список приоритетных ресурсов. Доставка продуктов работает через мобильные приложения крупнейших сетей.

"ВкусВилл"

"Ашан"

"Магнит"

"Дикси"

"Спар"

Metro

"Азбука вкуса"

"Пятерочка", "Перекресток" и другие сервисы X5 Group

"Самокат"

"Яндекс Еда" и "Яндекс Лавка"

"Петрович"

"Детский мир"

Сети быстрого питания: "Вкусно — и точка", "Бургер-Кинг"

Транспорт и путешествия

Спланировать поездку, купить билеты, сориентироваться на местности или заказать такси также будет возможно.

Транспортные сервисы РЖД

Авиаперевозчики: "Аэрофлот", "Победа"

Туристический сервис "Туту.ру"

Карты и навигатор "2ГИС"

Такси "Максим"

Сервис аренды автомобилей "Ситидрайв"

Транспортная компания "Деловые линии"

Железнодорожный перевозчик "Гранд-сервис-экспресс"

Сервисы "Яндекса": "Яндекс Go" (Такси), "Яндекс Карты"

СМИ

Новостные сайты и медиаплатформы, позволяющие получать актуальную информацию, также останутся в доступе, российские СМИ включены в перечень.

"РИА Новости"

РБК

ТАСС

"Комсомольская правда"

"Газета.Ru"

"Лента.ру"

"Известия"

"Аргументы и факты"

"Российская газета"

"Ведомости"

"Московский комсомолец"

"Коммерсантъ"

"Парламентская газета"

"Рамблер"

Телеканалы: "Первый канал", НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, "Мир", ТНТ, СТС, "Спас", "Пятый канал", "Рен-ТВ", "Пятница", "Домашний", "Муз-ТВ", "Звезда", "Вместе-РФ", "Матч-ТВ"

Медиахолдинг ВГТРК

Дистрибьютор каналов "Витрина-ТВ"

Приложение с радиостанциями "Радиоплеер"

Развлечения

Помимо новостей, доступными останутся развлекательные платформы и сервисы.

"Дзен"

Rutube

Онлайн-кинотеатры: "Иви", Okko, Kion, "Кинопоиск"

Музыкальные сервисы: "Яндекс Музыка", "МТС Музыка"

Онлайн-библиотека "Строки"

Платформа для покупки билетов "МТС Live"

Доски объявлений

Сервисы для продажи товаров или услуг между пользователями также продолжат функционировать.

Личные кабинеты операторов связи

Мобильные операторы связи обеспечивают доступ к своим платформам в приоритетном порядке.

"Билайн"

"МегаФон"

МТС (включая все сервисы экосистемы)

"Ростелеком"

Т2 (Tele2)

"Мотив"

"Сбермобайл"

Т-Мобайл (Тинькофф Мобайл)

"Эр-телеком"

Государственные сайты

Ключевые государственные цифровые сервисы России, обеспечивающие взаимодействие граждан с государством, работают в штатном режиме.

Портал "Госуслуги" (и все его подсистемы, включая "Госвеб" и платформу обратной связи)

"Почта России"

Сайт Центробанка России

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)

Государственная система маркировки "Честный знак"

ГИС ЖКХ

"Россия — страна возможностей"

"Движение первых"

Информационный портал "Объясняем.рф"

Сайты госорганов и ведомств

Сайты высших органов власти и ключевых федеральных ведомств также включены в перечень.

Правительство России

Администрация президента России

Госдума

Совет Федерации

Федеральные министерства, службы и агентства

Генпрокуратура

МВД

МЧС

Сервисы ФНС для налогоплательщиков

Какие сервисы работают по данным операторов связи

Операторы связи России публикуют собственные перечни ресурсов, доступных абонентам при ограничениях. Информация может отличаться от официального списка Минцифры.

Сервисы магазинов и доставки

По данным операторов, сервисы доставки еды и онлайн-магазины работают стабильно. Продуктовые магазины обеспечивают доставку в большинстве регионов.

Сервисы экосистем и цифровых платформ

Яндекс сервисы включают карты, музыку, такси и доставку. Цифровые платформы России крупных технологических компаний сохраняют функциональность.

Сервисы операторов связи: "Билайн", МТС, "Мегафон"

Приложения "Билайн", МТС, "Мегафон" позволяют управлять услугами связи. Через личные кабинеты операторов связи абоненты решают вопросы без посещения офисов.

Какие сервисы могут добавить в белый список

Обновленный список сайтов может расшириться за счет новых категорий. Рассматривается включение дополнительных образовательных платформ и медицинских сервисов.

Списки работающих без мобильного интернета сайтов пополняются по заявкам владельцев ресурсов. Решение принимает Минцифры совместно с операторами связи.