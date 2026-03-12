Банки призвали сотрудников не выходить в офисы в странах Персидского залива

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ведущие международные банки призывают сотрудников не выходить на работу в офисы в странах Персидского залива, сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренние распоряжения.
"Ряд крупных банков посоветовали сотрудникам не выходить в офисы в Дубае в среду", - пишет издание.
Иран нанес удары по военным базам в Персидском заливе
Отмечается, что предупреждения делаются на фоне якобы угрозы со стороны Ирана.
Так, газета приводит соответствующие рекомендации банков Citi и Standard Chartered для сотрудников в Дубае, а также решение H.S.B.C. о временном закрытии всех трех отделений в Катаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
