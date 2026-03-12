Рейтинг@Mail.ru
Банки призвали сотрудников не выходить в офисы в странах Персидского залива - РИА Новости, 12.03.2026
03:20 12.03.2026 (обновлено: 04:34 12.03.2026)
Банки призвали сотрудников не выходить в офисы в странах Персидского залива
Банки призвали сотрудников не выходить в офисы в странах Персидского залива - РИА Новости, 12.03.2026
Банки призвали сотрудников не выходить в офисы в странах Персидского залива
Ведущие международные банки призывают сотрудников не выходить на работу в офисы в странах Персидского залива, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, сша, дубай, али хаменеи, владимир путин, citi, standard chartered , персидский залив
В мире, Иран, США, Дубай, Али Хаменеи, Владимир Путин, Citi, Standard Chartered , Персидский залив
Банки призвали сотрудников не выходить в офисы в странах Персидского залива

NYT: банки призвали работников не выходить в офисы в странах Персидского залива

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Города мира. Дубай
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Города мира. Дубай. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ведущие международные банки призывают сотрудников не выходить на работу в офисы в странах Персидского залива, сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренние распоряжения.
"Ряд крупных банков посоветовали сотрудникам не выходить в офисы в Дубае в среду", - пишет издание.
дополняется ...
Отмечается, что предупреждения делаются на фоне якобы угрозы со стороны Ирана.
Так, газета приводит соответствующие рекомендации банков Citi и Standard Chartered для сотрудников в Дубае, а также решение H.S.B.C. о временном закрытии всех трех отделений в Катаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
В миреИранСШАДубайАли ХаменеиВладимир ПутинCitiStandard CharteredПерсидский залив
 
 
Заголовок открываемого материала