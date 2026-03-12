Рейтинг@Mail.ru
В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/bahrejn-2080106046.html
В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР
В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР - РИА Новости, 12.03.2026
В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР
МВД Бахрейна сообщило о задержании четверых подданных королевства по подозрению в связях с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T04:02:00+03:00
2026-03-12T04:02:00+03:00
в мире
бахрейн
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078655412_0:0:2914:1636_1920x0_80_0_0_925c189bed41848e1ad10d6c5b7c6513.jpg
https://ria.ru/20260312/bakhreyn-2080104382.html
https://ria.ru/20260310/esir-2079791826.html
бахрейн
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078651568_907:0:3600:2020_1920x0_80_0_0_2d6fb149b624ecfff876899a5475c0c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бахрейн, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР

В Бахрейне задержали четырех человек по подозрению в связях с КСИР

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 12 мар - РИА Новости. МВД Бахрейна сообщило о задержании четверых подданных королевства по подозрению в связях с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
По данным ведомства, задержанные отправляли фотографии и координаты критически важных объектов.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Бахрейне подверглись атаке резервуары с топливом
03:41
"Четверо граждан Бахрейна были задержаны по подозрению в связях с КСИР", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
КСИР задержал десять человек по подозрению в связях с США и Израилем
10 марта, 19:58
 
В миреБахрейнСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала