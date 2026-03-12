https://ria.ru/20260312/bahrejn-2080106046.html
В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР
В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР - РИА Новости, 12.03.2026
В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР
МВД Бахрейна сообщило о задержании четверых подданных королевства по подозрению в связях с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T04:02:00+03:00
2026-03-12T04:02:00+03:00
2026-03-12T04:02:00+03:00
в мире
бахрейн
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078655412_0:0:2914:1636_1920x0_80_0_0_925c189bed41848e1ad10d6c5b7c6513.jpg
https://ria.ru/20260312/bakhreyn-2080104382.html
https://ria.ru/20260310/esir-2079791826.html
бахрейн
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078651568_907:0:3600:2020_1920x0_80_0_0_2d6fb149b624ecfff876899a5475c0c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бахрейн, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР
В Бахрейне задержали четырех человек по подозрению в связях с КСИР