Свердловские депутаты во главе с Бабушкиной совершили визит в Запорожье
Свердловские депутаты во главе с Бабушкиной совершили визит в Запорожье - РИА Новости, 12.03.2026
Свердловские депутаты во главе с Бабушкиной совершили визит в Запорожье
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с депутатами Вячеславом Брозовским, Тарасом Исаковым и Вячеславом Вегнером...
Свердловские депутаты во главе с Бабушкиной совершили визит в Запорожье
Людмила Бабушкина и депутаты встретились с бойцами СВО в Запорожье
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с депутатами Вячеславом Брозовским, Тарасом Исаковым и Вячеславом Вегнером совершили рабочую поездку в Запорожскую область, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты встретились с уральскими бойцами и передали гуманитарный груз для российской армии, а также обменялись опытом в сфере законотворчества с запорожскими парламентариями.
"Мы встретились с бойцами трех полков, где служат уральцы. Вручили ребятам посылки и подарки от земляков, собранные в рамках акции "Тепло для героя" трудовыми коллективами, участницами женского движения и неравнодушными жителями области. Кроме того, мы передали для нашей армии более 50 тонн гуманитарного груза, сформированного на свердловских предприятиях. Это – средства связи, строительные материалы, летательные аппараты и другие вещи. Груз собран благодаря усилиям наших промышленных предприятий и лично губернатора Свердловской области Дениса Паслера", – сообщила Бабушкина.
Депутаты также провели встречу с председателем Законодательного Собрания Запорожской области Виктором Емельяненко. Участники подписали межпарламентское соглашение, направленное на укрепление связей между регионами и обмен опытом в сфере законотворчества.
В ходе рабочего визита делегация во главе с Бабушкиной приняла участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и стеле "Мелитополь – город воинской славы". Депутаты почтили память погибших, в том числе свердловчан, во время освобождения Мелитополя от немецко-фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны.