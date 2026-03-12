Свердловские депутаты во главе с Бабушкиной совершили визит в Запорожье

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с депутатами Вячеславом Брозовским, Тарасом Исаковым и Вячеславом Вегнером совершили рабочую поездку в Запорожскую область, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты встретились с уральскими бойцами и передали гуманитарный груз для российской армии, а также обменялись опытом в сфере законотворчества с запорожскими парламентариями.

"Мы встретились с бойцами трех полков, где служат уральцы. Вручили ребятам посылки и подарки от земляков, собранные в рамках акции "Тепло для героя" трудовыми коллективами, участницами женского движения и неравнодушными жителями области. Кроме того, мы передали для нашей армии более 50 тонн гуманитарного груза, сформированного на свердловских предприятиях. Это – средства связи, строительные материалы, летательные аппараты и другие вещи. Груз собран благодаря усилиям наших промышленных предприятий и лично губернатора Свердловской области Дениса Паслера", – сообщила Бабушкина.

Депутаты также провели встречу с председателем Законодательного Собрания Запорожской области Виктором Емельяненко. Участники подписали межпарламентское соглашение, направленное на укрепление связей между регионами и обмен опытом в сфере законотворчества.