Астроном рассказал о необычном небесном явлении в конце марта

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Жители юго-запада России вечером 29 марта смогут наблюдать необычное небесное явление – как Луна затмевает собой яркую звезду Регул, сообщила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.
"Примечательное явление будет доступно жителям юго-запада России: покрытие Луной яркой звезды Регул в созвездии Лев. Это произойдет около 23.00 29 марта. Наблюдатели смогут заметить, как Луна затмевает собой яркую звезду. Такие покрытия наблюдаются менее часа, по ним можно заметить, насколько быстро движется Луна по небу", - рассказала собеседница.
По ее словам, наблюдать это явление можно будет невооруженным глазом.
9 марта, 03:32