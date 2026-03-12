Рейтинг@Mail.ru
Астроном рассказал о необычном небесном явлении в конце марта
03:21 12.03.2026
Астроном рассказал о необычном небесном явлении в конце марта
Жители юго-запада России вечером 29 марта смогут наблюдать необычное небесное явление – как Луна затмевает собой яркую звезду Регул, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2026
2026
Астроном рассказал о необычном небесном явлении в конце марта

Жители юго-запада России 29 марта смогут наблюдать, как Луна затмевает Регул

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Луна. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Жители юго-запада России вечером 29 марта смогут наблюдать необычное небесное явление – как Луна затмевает собой яркую звезду Регул, сообщила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.
"Примечательное явление будет доступно жителям юго-запада России: покрытие Луной яркой звезды Регул в созвездии Лев. Это произойдет около 23.00 29 марта. Наблюдатели смогут заметить, как Луна затмевает собой яркую звезду. Такие покрытия наблюдаются менее часа, по ним можно заметить, насколько быстро движется Луна по небу", - рассказала собеседница.
По ее словам, наблюдать это явление можно будет невооруженным глазом.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Астроном назвал лучший месяц для наблюдения за звездами
9 марта, 03:32
 
НаукаЛунаРоссияКосмос - РИА НаукаОбщество
 
 
