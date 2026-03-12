Астроном рассказал о необычном небесном явлении в конце марта

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Жители юго-запада России вечером 29 марта смогут наблюдать необычное небесное явление – как Луна затмевает собой яркую звезду Регул, сообщила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.

По ее словам, наблюдать это явление можно будет невооруженным глазом.