Израиль призвал жителей района в Бейруте эвакуироваться

БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Армия Израиля призвала жителей района Башура, расположенного через дорогу от здания правительства Ливана в Бейруте, покинуть свои дома перед ударом, говорится в заявлении арабоговорящего спикера израильской армии Авихай Адраи.