Рейтинг@Mail.ru
Израиль призвал жителей района в Бейруте эвакуироваться - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 12.03.2026 (обновлено: 17:44 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/armija-2080285402.html
Израиль призвал жителей района в Бейруте эвакуироваться
Израиль призвал жителей района в Бейруте эвакуироваться - РИА Новости, 12.03.2026
Израиль призвал жителей района в Бейруте эвакуироваться
Армия Израиля призвала жителей района Башура, расположенного через дорогу от здания правительства Ливана в Бейруте, покинуть свои дома перед ударом, говорится в РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:43:00+03:00
2026-03-12T17:44:00+03:00
в мире
бейрут
израиль
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080153062_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_4149684d3f3c99462698996fb6c97a52.jpg
https://ria.ru/20260312/izrail-2080210849.html
бейрут
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080153062_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d2ec9c920bcf93bffc1a84e0dac14dfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль призвал жителей района в Бейруте эвакуироваться

Израиль призвал жителей района у здания правительства покинуть дома перед ударом

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте удара в районе Дахия в Бейруте
Дым на месте удара в районе Дахия в Бейруте - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте удара в районе Дахия в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости. Армия Израиля призвала жителей района Башура, расположенного через дорогу от здания правительства Ливана в Бейруте, покинуть свои дома перед ударом, говорится в заявлении арабоговорящего спикера израильской армии Авихай Адраи.
"Предупреждение для жителей Бейрута и конкретно района Башура … Вы находитесь рядом с объектами террористов "Хезболлах", против которых будет действовать израильская армия. Ради сохранения ваших жизней покиньте свои дома и отойдите не менее чем на 300 метров", - написано в заявлении.
Одед Йосеф - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол назвал цель операции Израиля в Иране
Вчера, 13:32
 
В миреБейрутИзраильЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала