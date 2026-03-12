https://ria.ru/20260312/armija-2080285402.html
Израиль призвал жителей района в Бейруте эвакуироваться
Израиль призвал жителей района в Бейруте эвакуироваться
Армия Израиля призвала жителей района Башура, расположенного через дорогу от здания правительства Ливана в Бейруте, покинуть свои дома перед ударом, говорится в РИА Новости, 12.03.2026
Израиль призвал жителей района у здания правительства покинуть дома перед ударом