Аксенов рассказал о главном достижении Крыма за 12 лет - РИА Новости, 12.03.2026
17:03 12.03.2026
Аксенов рассказал о главном достижении Крыма за 12 лет
Главным достижением Крыма за 12 лет в составе России стало сохранение межнационального мира на полуострове, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА... РИА Новости, 12.03.2026
республика крым
россия
украина
сергей аксенов (политик)
республика крым, россия, украина, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик)
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Глава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Главным достижением Крыма за 12 лет в составе России стало сохранение межнационального мира на полуострове, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Мы сохранили мир и уважение друг к другу. Спасибо и духовенству разных конфессий, и жителям, которые относятся друг к другу с уважением. Вы видите сами, у нас за 12 лет не произошло ни одного конфликта. Все по-соседски друг другу помогают. Это и есть главное достижение", – сказал Аксенов.
Республика КрымРоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)
 
 
