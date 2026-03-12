Аксенов рассказал о главном достижении Крыма за 12 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Главным достижением Крыма за 12 лет в составе России стало сохранение межнационального мира на полуострове, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Мы сохранили мир и уважение друг к другу. Спасибо и духовенству разных конфессий, и жителям, которые относятся друг к другу с уважением. Вы видите сами, у нас за 12 лет не произошло ни одного конфликта. Все по-соседски друг другу помогают. Это и есть главное достижение", – сказал Аксенов.
Как подчеркнул глава республики, все попытки вбить клин между крымчанами разных национальностей и вероисповеданий потерпели крах, таких попыток с 1991 года предпринималось немало. Благодаря федеральной поддержке на самом высшем уровне и созидательному труду крымчан регион успешно развивается в составе России, крымское общество консолидировано, подчеркнул он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.