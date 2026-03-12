В Абу-Даби появится первый православный храм

МОСКВА, 12 марта – РИА Новости. Русский православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери появится в Абу-Даби, он будет входить в юрисдикцию Антиохийского патриархата, следует из сообщения, распространенного синодальным отделом РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.