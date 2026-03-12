Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби появится первый православный храм
17:40 12.03.2026
В Абу-Даби появится первый православный храм
В Абу-Даби появится первый православный храм - РИА Новости, 12.03.2026
В Абу-Даби появится первый православный храм
Русский православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери появится в Абу-Даби, он будет входить в юрисдикцию Антиохийского патриархата, следует из... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:40:00+03:00
2026-03-12T17:43:00+03:00
абу-даби
восток
шарджа (эмират)
иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)
филипп (король бельгии)
русская православная церковь
антиохийская православная церковь
абу-даби
восток
шарджа (эмират)
Абу-Даби, Восток, Шарджа (эмират), Иоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока), Филипп (король Бельгии), Русская православная церковь, Антиохийская православная церковь
В Абу-Даби появится первый православный храм

МОСКВА, 12 марта – РИА Новости. Русский православный храм в честь Казанской иконы Божией Матери появится в Абу-Даби, он будет входить в юрисдикцию Антиохийского патриархата, следует из сообщения, распространенного синодальным отделом РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Как пояснили РИА Новости в РПЦ, это будет первый русский храм в Абу-Даби.
"На заседании Священного синода… было принято решение об учреждении русского православного прихода в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)… Русскоязычные верующие, проживающие в Абу-Даби, обратились к священноначалию Русской православной церкви с просьбой учредить там русский православный приход", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в письме на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 17 января патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X дал свое согласие на учреждение в Абу-Даби русского православного прихода в юрисдикции Антиохийского патриархата и на строительство храма.
"Учитывая согласие патриарха Антиохийского, священный синод Русской православной церкви постановил учредить в Абу-Даби русский православный приход в честь Казанской иконы Божией Матери. Пастырское окормление новообразованного прихода решением синода поручено настоятелю храма святого апостола Филиппа в Шардже архимандриту Александру (Заркешеву)", - заключили в РПЦ.
Как отмечается на сайте РПЦ, Антиохийская церковь основана святыми апостолами Петром и Павлом и "первые три столетия христианской эры территориально была самой большой в христианском мире". Канонической территорией Антиохийской православной церкви являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании). Однако значительную часть верующих современной Антиохийской церкви составляют ливанская и сирийская диаспоры в Северной и Южной Америке, образовавшиеся в XX веке в результате массового бегства христианского населения от череды войн, происходивших на Ближнем Востоке, отмечают в РПЦ.
