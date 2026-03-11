Рейтинг@Mail.ru
Зверев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
01:57 11.03.2026
Зверев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
спорт, фрэнсис тиафо, александр зверев
Теннис, Спорт, Фрэнсис Тиафо, Александр Зверев
Зверев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Четвертая ракетка мира Зверев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фотография из соцсетей
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в матче четвертого круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу четвертой ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Идущий 22-м в мировом рейтинге Тиафо имел 22-й номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.
В четвертьфинале Зверев встретится с французом Артюром Фисом (30-й номер посева).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BNP Paribas Open
10 марта 2026 • начало в 23:15
Завершен
Фрэнсис Тиафо
0 : 23:64:6
Александр Зверев
Теннис
 
