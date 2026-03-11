Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Наземные и водные группы работают по усиленной схеме в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Наземные и водные группы работают по усиленной схеме. Специалисты продолжают обследовать дно реки с помощью эхолотов с боковым видением", - рассказали в отряде.

В "ЛизаАлерт" добавили, что беспилотные летательные аппараты сегодня не применялись. На данный момент на месте поисков зарегистрировано 29 представителей отряда.

"В целях безопасности и сохранения оперативной обстановки на место проведения работ допускаются только аттестованные и подготовленные поисковики. Привлечение добровольцев без специальной подготовки и экипировки исключено, чтобы не создавать помех работе профессионалов и не подвергать риску жизни людей", - отметили в отряде.

По данным регионального главка МЧС , 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись.