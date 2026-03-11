Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме
16:05 11.03.2026
Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме
Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме
2026-03-11T16:05:00+03:00
2026-03-11T16:11:00+03:00
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
звенигород
москва
звенигород, москва
Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме

Наземные и водные группы ищут пропавших в Звенигороде детей по усиленной схеме

© Фото : МЧС России/MAXПоисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Наземные и водные группы работают по усиленной схеме в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Наземные и водные группы работают по усиленной схеме. Специалисты продолжают обследовать дно реки с помощью эхолотов с боковым видением", - рассказали в отряде.
В "ЛизаАлерт" добавили, что беспилотные летательные аппараты сегодня не применялись. На данный момент на месте поисков зарегистрировано 29 представителей отряда.
"В целях безопасности и сохранения оперативной обстановки на место проведения работ допускаются только аттестованные и подготовленные поисковики. Привлечение добровольцев без специальной подготовки и экипировки исключено, чтобы не создавать помех работе профессионалов и не подвергать риску жизни людей", - отметили в отряде.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись.
По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Звенигород
 
 
