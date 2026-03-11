https://ria.ru/20260311/zvenigorod-2079995638.html
Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме
Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме - РИА Новости, 11.03.2026
Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме
Наземные и водные группы работают по усиленной схеме в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:05:00+03:00
2026-03-11T16:05:00+03:00
2026-03-11T16:11:00+03:00
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080018469_131:0:1150:573_1920x0_80_0_0_480b86ef5515a7b68d6a7e6ab6b970ee.jpg
https://ria.ru/20260311/zvenigorod-2079931924.html
https://ria.ru/20260311/poisk-2079987667.html
звенигород
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080018469_258:0:1022:573_1920x0_80_0_0_35b50d815206b44e4f4697a64973a352.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поиски пропавших в Звенигороде детей идут по усиленной схеме
Наземные и водные группы ищут пропавших в Звенигороде детей по усиленной схеме
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Наземные и водные группы работают по усиленной схеме в поисках троих детей, пропавших в Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Наземные и водные группы работают по усиленной схеме. Специалисты продолжают обследовать дно реки с помощью эхолотов с боковым видением", - рассказали в отряде.
В "ЛизаАлерт" добавили, что беспилотные летательные аппараты сегодня не применялись. На данный момент на месте поисков зарегистрировано 29 представителей отряда.
"В целях безопасности и сохранения оперативной обстановки на место проведения работ допускаются только аттестованные и подготовленные поисковики. Привлечение добровольцев без специальной подготовки и экипировки исключено, чтобы не создавать помех работе профессионалов и не подвергать риску жизни людей", - отметили в отряде.
По данным регионального главка МЧС
, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись.
По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.