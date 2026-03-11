Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали о поиске детей, пропавших в Звенигороде
12:48 11.03.2026 (обновлено: 16:17 11.03.2026)
В МЧС рассказали о поиске детей, пропавших в Звенигороде
Порядка восьми плавсредств, оборудованных эхолотами, привлечены к поиску троих детей, пропавших пять дней назад в подмосковном Звенигороде, работу спасателей...
происшествия
звенигород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
звенигород
россия
Происшествия, Звенигород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о поиске детей, пропавших в Звенигороде

Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Порядка восьми плавсредств, оборудованных эхолотами, привлечены к поиску троих детей, пропавших пять дней назад в подмосковном Звенигороде, работу спасателей осложняют вскрытие Москвы-реки, а также начавшееся движение льда и шуги, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В операции задействованы около семи-восьми плавсредств с эхолотами, при этом зона поиска постепенно расширяется вниз по течению. Ситуацию осложняет гидрологическая обстановка: началось вскрытие реки, наблюдается активное движение льда и шуги, сильное течение и низкая температура воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основное внимание сосредоточено на обследовании акватории реки. Поиск проводится с использованием лодок и гидроакустического оборудования, которое позволяет сканировать дно и толщу воды.
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Спасатели рассказали подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей
Происшествия Звенигород Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
