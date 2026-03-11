В МЧС рассказали о поиске детей, пропавших в Звенигороде

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Порядка восьми плавсредств, оборудованных эхолотами, привлечены к поиску троих детей, пропавших пять дней назад в подмосковном Звенигороде, работу спасателей осложняют вскрытие Москвы-реки, а также начавшееся движение льда и шуги, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В операции задействованы около семи-восьми плавсредств с эхолотами, при этом зона поиска постепенно расширяется вниз по течению. Ситуацию осложняет гидрологическая обстановка: началось вскрытие реки, наблюдается активное движение льда и шуги, сильное течение и низкая температура воды", - говорится в сообщении.