В МЧС рассказали о поиске детей, пропавших в Звенигороде
В МЧС рассказали о поиске детей, пропавших в Звенигороде - РИА Новости, 11.03.2026
В МЧС рассказали о поиске детей, пропавших в Звенигороде
Порядка восьми плавсредств, оборудованных эхолотами, привлечены к поиску троих детей, пропавших пять дней назад в подмосковном Звенигороде, работу спасателей... РИА Новости, 11.03.2026
звенигород
россия
В МЧС рассказали о поиске детей, пропавших в Звенигороде
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Порядка восьми плавсредств, оборудованных эхолотами, привлечены к поиску троих детей, пропавших пять дней назад в подмосковном Звенигороде, работу спасателей осложняют вскрытие Москвы-реки, а также начавшееся движение льда и шуги, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В операции задействованы около семи-восьми плавсредств с эхолотами, при этом зона поиска постепенно расширяется вниз по течению. Ситуацию осложняет гидрологическая обстановка: началось вскрытие реки, наблюдается активное движение льда и шуги, сильное течение и низкая температура воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основное внимание сосредоточено на обследовании акватории реки. Поиск проводится с использованием лодок и гидроакустического оборудования, которое позволяет сканировать дно и толщу воды.