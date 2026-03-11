Спасатели рассказали подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Троих детей, пропавших в Звенигороде, будут искать с помощью лодок на воздушной подушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

"В штаб поисково-спасательных работ была доставлена новая техника - две лодки на воздушной подушке, которые могут ходить и по суше, и по воде", - рассказали поисковики.

В центре отметили, что такое оборудование поможет провести поисковые работы, если вниз по течению реки, куда направляются спасатели, будут нагромождения из еще не отколовшегося льда. Лодки помогут сломать этот лед для работы водолазных групп.

"Именно благодаря этим лодкам можно ломать лед, находящийся по берегам реки и в целом на водяном пространстве. Так как водолазы работают и по береговой линии, осматривают стык берега и воды, и на глубине - очень важно, чтобы они могли отработать все задачи качественно", - добавили в "Спас Граде".