Рейтинг@Mail.ru
Спасатели рассказали подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 11.03.2026 (обновлено: 16:22 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/zvenigorod-2079879300.html
Спасатели рассказали подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей
Спасатели рассказали подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей - РИА Новости, 11.03.2026
Спасатели рассказали подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей
Троих детей, пропавших в Звенигороде, будут искать с помощью лодок на воздушной подушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:00:00+03:00
2026-03-11T16:22:00+03:00
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080020305_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_253fb28efb38e69d736cd67759eb42d2.jpg
https://ria.ru/20260311/poiski-2079850372.html
https://ria.ru/20260311/poiski-2079828528.html
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080020305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c5cb9bdcb41014360094053e5f654921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, звенигород, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Звенигород, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели рассказали подробности о поисках пропавших в Звенигороде детей

Пропавших в Звенигороде детей будут искать с помощью лодок на воздушной подушке

© Фото : МЧС России/MAXПоисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : МЧС России/MAX
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. 11 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Троих детей, пропавших в Звенигороде, будут искать с помощью лодок на воздушной подушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"В штаб поисково-спасательных работ была доставлена новая техника - две лодки на воздушной подушке, которые могут ходить и по суше, и по воде", - рассказали поисковики.
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Пропавших в Звенигороде детей планируют искать ниже по течению
Вчера, 06:38
В центре отметили, что такое оборудование поможет провести поисковые работы, если вниз по течению реки, куда направляются спасатели, будут нагромождения из еще не отколовшегося льда. Лодки помогут сломать этот лед для работы водолазных групп.
"Именно благодаря этим лодкам можно ломать лед, находящийся по берегам реки и в целом на водяном пространстве. Так как водолазы работают и по береговой линии, осматривают стык берега и воды, и на глубине - очень важно, чтобы они могли отработать все задачи качественно", - добавили в "Спас Граде".
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиски пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В центре "Спас Град" рассказали о сложностях поисков детей в Звенигороде
Вчера, 01:29
 
ПроисшествияМоскваЗвенигородМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала