В Перми посетитель зоопарка пытался накормить белых медведей таблетками
В Перми посетитель зоопарка пытался накормить белых медведей таблетками - РИА Новости, 11.03.2026
В Перми посетитель зоопарка пытался накормить белых медведей таблетками
Посетитель зоопарка в Перми попытался накормить белых медведей таблетками неизвестного происхождения, инцидент предотвратила служба безопасности, мужчину вывели РИА Новости, 11.03.2026
ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Посетитель зоопарка в Перми попытался накормить белых медведей таблетками неизвестного происхождения, инцидент предотвратила служба безопасности, мужчину вывели с территории, сообщает пресс-служба учреждения.
"Один из посетителей решил, что фрукты непонятного качества - это естественная и привычная еда для полярного медведя. В вольер к Миле и Парме
закинули яблоки. Кроме того, этот же посетитель намеревался подкинуть животным некие "таблетки" неизвестного происхождения", - говорится в сообщении
в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что служба безопасности зоопарка заметила это по камерам видеонаблюдения. Сотрудники вмешались в происходящее, однако посетитель агрессивно отреагировал на замечания. В итоге на место вызвали группу быстрого реагирования, и нарушителя вывели с территории зоопарка.
В учреждении отметили, что будут наблюдать за состоянием белых медведей. При этом кормить животных в зоопарке запрещено, это может навредить их здоровью и повлиять на продолжительность жизни.