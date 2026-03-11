В Перми посетитель зоопарка пытался накормить белых медведей таблетками

Уточняется, что служба безопасности зоопарка заметила это по камерам видеонаблюдения. Сотрудники вмешались в происходящее, однако посетитель агрессивно отреагировал на замечания. В итоге на место вызвали группу быстрого реагирования, и нарушителя вывели с территории зоопарка.

В учреждении отметили, что будут наблюдать за состоянием белых медведей. При этом кормить животных в зоопарке запрещено, это может навредить их здоровью и повлиять на продолжительность жизни.