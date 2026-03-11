https://ria.ru/20260311/zoloto-2079976632.html
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар — РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх.
Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. Второе место заняла 17-летняя чешка Симона Бубеничкова (ведущий — Давид Шрутек; отставание — 2 минуты 19,4 секунды), третье — немка Мария Леони Вальтер (Кристиан Красман; +5.51,1).
Багиян принесла сборной России
четвертую золотую медаль на Играх. Иван Голубков также одержал победу в гонке на десять километров с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина — в супергиганте. Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.
Багиян 24 года. Лыжница завоевала второе золото Паралимпиады в карьере. Накануне спортсменка стала первой в спринте классическим стилем. Она также бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам — 2022.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане
и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.