Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:04 11.03.2026 (обновлено: 15:44 11.03.2026)
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
россия
лыжные гонки
спорт
милан
италия
анастасия багиян
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
россия
милан
италия
россия, спорт, милан, италия, анастасия багиян, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Россия, Лыжные гонки, Спорт, Милан, Италия, Анастасия Багиян, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде

Лыжница Багиян завоевала четвертое золото для России на Паралимпиаде

© REUTERS / Sarah MeyssonnierАнастасия Багиян после финиша в гонке с раздельным стартом на 10 км на Паралимпийских играх в Италии
Анастасия Багиян после финиша в гонке с раздельным стартом на 10 км на Паралимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Анастасия Багиян после финиша в гонке с раздельным стартом на 10 км на Паралимпийских играх в Италии
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар — РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке с раздельным стартом на десять километров на Паралимпийских играх.
Спортсменка, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин. Второе место заняла 17-летняя чешка Симона Бубеничкова (ведущий — Давид Шрутек; отставание — 2 минуты 19,4 секунды), третье — немка Мария Леони Вальтер (Кристиан Красман; +5.51,1).
Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Ослепла в 15 лет: пережила трагедию и принесла России золото Паралимпиады
10 марта, 19:20
Багиян принесла сборной России четвертую золотую медаль на Играх. Иван Голубков также одержал победу в гонке на десять километров с раздельным стартом, а Варвара Ворончихина — в супергиганте. Всего в активе российской команды шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые.
Багиян 24 года. Лыжница завоевала второе золото Паралимпиады в карьере. Накануне спортсменка стала первой в спринте классическим стилем. Она также бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам — 2022.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
Лыжные гонкиРоссияСпортМиланИталияАнастасия БагиянПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
