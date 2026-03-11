Киселев призвал развивать авторскую журналистику

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Современная журналистика должна быть авторской и ценностной, а сотрудники СМИ должны брать ответственность за собственную позицию, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Вторая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры" проходит в среду в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ ) в Москве

"Время объективной журналистики прошло, дистиллированной такой журналистики. Нужна журналистика с отношением, авторская журналистика", - сказал Киселев на конференции.

Он отметил, что такой формат предполагает открытость журналиста и готовность брать на себя ответственность за собственную позицию.

"Эта журналистика достаточно рискованная. Потому что ты тогда должен открыть себя полностью. Ты должен быть прозрачным и не расщепляться. Говорить то, что ты думаешь", - добавил Киселев.

Он призвал журналистов работать над стилем подачи материалов - искать яркие образы, проводить аналогии и стараться рассказывать даже сложные темы интересно, чтобы сохранять контакт с аудиторией.