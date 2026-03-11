https://ria.ru/20260311/zhurnalistika-2079920345.html
Киселев призвал развивать авторскую журналистику
11.03.2026
Киселев призвал развивать авторскую журналистику
Современная журналистика должна быть авторской и ценностной, а сотрудники СМИ должны брать ответственность за собственную позицию, считает генеральный директор...
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Современная журналистика должна быть авторской и ценностной, а сотрудники СМИ должны брать ответственность за собственную позицию, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры" проходит в среду в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ
) в Москве
.
"Время объективной журналистики прошло, дистиллированной такой журналистики. Нужна журналистика с отношением, авторская журналистика", - сказал Киселев
на конференции.
Он отметил, что такой формат предполагает открытость журналиста и готовность брать на себя ответственность за собственную позицию.
"Эта журналистика достаточно рискованная. Потому что ты тогда должен открыть себя полностью. Ты должен быть прозрачным и не расщепляться. Говорить то, что ты думаешь", - добавил Киселев.
Он призвал журналистов работать над стилем подачи материалов - искать яркие образы, проводить аналогии и стараться рассказывать даже сложные темы интересно, чтобы сохранять контакт с аудиторией.
Глава медиагруппы считает, что журналист должен "управлять искусственным интеллектом". По его словам, ИИ может оставаться инструментом, но необходимо сохранять над ним контроль.