Рейтинг@Mail.ru
Киселев призвал развивать авторскую журналистику - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 11.03.2026 (обновлено: 12:16 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/zhurnalistika-2079920345.html
Киселев призвал развивать авторскую журналистику
Киселев призвал развивать авторскую журналистику - РИА Новости, 11.03.2026
Киселев призвал развивать авторскую журналистику
Современная журналистика должна быть авторской и ценностной, а сотрудники СМИ должны брать ответственность за собственную позицию, считает генеральный директор... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:15:00+03:00
2026-03-11T12:16:00+03:00
москва
дмитрий киселев
высшая школа экономики (вшэ)
медиа - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037861769_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_3cee317101b8c632e47b7edd0eef00f5.jpg
https://ria.ru/20260311/kreml-2079897201.html
https://ria.ru/20251029/zhurnalistika-2051581587.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037861769_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dcaa31488eef3c1189a0dfc8f598632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дмитрий киселев, высшая школа экономики (вшэ), медиа - общество
Москва, Дмитрий Киселев, Высшая школа экономики (ВШЭ), Медиа - Общество
Киселев призвал развивать авторскую журналистику

Киселев: современная журналистика должна быть авторской и ценностной

© РИА Новости / Виталий БелоусовГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Современная журналистика должна быть авторской и ценностной, а сотрудники СМИ должны брать ответственность за собственную позицию, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры" проходит в среду в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) в Москве.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Кремле заявили об упадке частных медиа в России
Вчера, 11:07
"Время объективной журналистики прошло, дистиллированной такой журналистики. Нужна журналистика с отношением, авторская журналистика", - сказал Киселев на конференции.
Он отметил, что такой формат предполагает открытость журналиста и готовность брать на себя ответственность за собственную позицию.
"Эта журналистика достаточно рискованная. Потому что ты тогда должен открыть себя полностью. Ты должен быть прозрачным и не расщепляться. Говорить то, что ты думаешь", - добавил Киселев.
Он призвал журналистов работать над стилем подачи материалов - искать яркие образы, проводить аналогии и стараться рассказывать даже сложные темы интересно, чтобы сохранять контакт с аудиторией.
Глава медиагруппы считает, что журналист должен "управлять искусственным интеллектом". По его словам, ИИ может оставаться инструментом, но необходимо сохранять над ним контроль.
Видеомост со странами Африки на тему: Антиколониализм в современной журналистике: роль СМИ в деколонизации нарративов, приуроченный к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Россия Сегодня" провела экспертный мост о деколонизации журналистики
29 октября 2025, 17:27
 
МоскваДмитрий КиселевВысшая школа экономики (ВШЭ)Медиа - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала