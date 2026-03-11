Сейсмолог перечислила базовые правила поведения при землетрясении

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Живущим в сейсмически активном районе людям стоит всегда иметь при себе "тревожную сумку" и знать базовые правила поведения при землетрясении, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.

Землетрясение произошло в районе Сочи 6 марта, сообщил мэр города Андрей Прошунин, уточнив, что эпицентр землетрясения был в море. Ранее, 3 марта, произошли еще два землетрясения. По данным властей, никто не пострадал.

"Проживая в сейсмически активном районе, в таком как, например, Сочи, рекомендуется иметь "тревожную сумку", где есть все базово необходимое. При ощущении толчков, если вы не находитесь на первом этаже и моментально не можете выйти на улицу, то не стоит пытаться выйти или выбежать из помещения, а стоит быстро найти наиболее безопасное место – например, под столом, желательно устойчивым и массивным, в дверных проемах. Но точно нельзя стоять у стен, окон, шкафов", - рассказала Зверева.

Специалист подчеркнула, что если человек живет на первом этаже и легко может покинуть помещение, то, выбежав из дома, он должен держаться подальше от стен зданий.

"Необходимо изучать правила поведения при землетрясениях и быть готовым к ним всегда, проживая на сейсмически активной территории. Это может спасти вам жизнь", - подчеркнула сейсмолог.