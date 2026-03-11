Рейтинг@Mail.ru
Сейсмолог перечислила базовые правила поведения при землетрясении - РИА Новости, 11.03.2026
04:19 11.03.2026
Сейсмолог перечислила базовые правила поведения при землетрясении
Сейсмолог перечислила базовые правила поведения при землетрясении - РИА Новости, 11.03.2026
Сейсмолог перечислила базовые правила поведения при землетрясении
сочи, российская академия наук, общество
Сочи, Российская академия наук, Общество
Сейсмолог перечислила базовые правила поведения при землетрясении

РИА Новости: сейсмолог Зверева посоветовала подготовить тревожную сумку

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Живущим в сейсмически активном районе людям стоит всегда иметь при себе "тревожную сумку" и знать базовые правила поведения при землетрясении, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
Землетрясение произошло в районе Сочи 6 марта, сообщил мэр города Андрей Прошунин, уточнив, что эпицентр землетрясения был в море. Ранее, 3 марта, произошли еще два землетрясения. По данным властей, никто не пострадал.
"Проживая в сейсмически активном районе, в таком как, например, Сочи, рекомендуется иметь "тревожную сумку", где есть все базово необходимое. При ощущении толчков, если вы не находитесь на первом этаже и моментально не можете выйти на улицу, то не стоит пытаться выйти или выбежать из помещения, а стоит быстро найти наиболее безопасное место – например, под столом, желательно устойчивым и массивным, в дверных проемах. Но точно нельзя стоять у стен, окон, шкафов", - рассказала Зверева.
Специалист подчеркнула, что если человек живет на первом этаже и легко может покинуть помещение, то, выбежав из дома, он должен держаться подальше от стен зданий.
"Необходимо изучать правила поведения при землетрясениях и быть готовым к ним всегда, проживая на сейсмически активной территории. Это может спасти вам жизнь", - подчеркнула сейсмолог.
Собеседница агентства призвала людей, которые ощутили на себе подземные толчки, заполнить анкеты, размещенные на сайте Геофизической службы РАН, для получения сейсмологами наиболее полной информации о произошедшем землетрясении, а также для корректной оценки уровня сейсмической опасности.
