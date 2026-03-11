Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет Patriot от Германии

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет к ЗРК Patriot от Германии, речь идет о ракетах PAC-3.

Ранее Зеленский требовал от партнеров передать Украине даже те ракеты ПВО, которые они держат в резерве для собственной обороны.