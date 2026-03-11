Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет Patriot от Германии - РИА Новости, 11.03.2026
19:49 11.03.2026
Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет Patriot от Германии
Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет Patriot от Германии - РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет Patriot от Германии
Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет к ЗРК Patriot от Германии, речь идет о ракетах PAC-3. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет Patriot от Германии

Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет к ЗРК Patriot от Германии

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет к ЗРК Patriot от Германии, речь идет о ракетах PAC-3.
"Это было не от одной страны, от нескольких стран. Мы хотели больше (ракет к Patriot - ред. ), получилось как получилось. Немецкая часть этих ракет вчера зашла", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зеленский может перейти к прямым оскорблениям Трампа, считает политолог
Вчера, 19:05
По данным агентства, речь идет о боеприпасах PAC-3, о передаче которых Украина договорилась с партнерами на последнем заседании в формате "Рамштайн".
Ранее Зеленский требовал от партнеров передать Украине даже те ракеты ПВО, которые они держат в резерве для собственной обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США запаниковали из-за состояния Зеленского на фоне ударов по Ирану
Вчера, 13:35
 
В миреУкраинаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
