Зеленский может перейти к прямым оскорблениям Трампа, считает политолог - РИА Новости, 11.03.2026
19:05 11.03.2026
Зеленский может перейти к прямым оскорблениям Трампа, считает политолог
Владимир Зеленский может в скором времени перейти к прямым оскорблениям президента США Дональда Трампа, считает политолог, американист Малек Дудаков. РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский может перейти к прямым оскорблениям Трампа, считает политолог

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский может в скором времени перейти к прямым оскорблениям президента США Дональда Трампа, считает политолог, американист Малек Дудаков.
"Зеленский может в скором времени перейти к прямым оскорблениям Трампа по нескольким причинам. Во-первых, Соединенные Штаты на текущий момент оказывают крайне мало финансовой и военной помощи Украине по сравнению с теми же европейцами. Зависимость Киева от Штатов упала, а потому можно позволить больше вольностей. Во-вторых, свою роль в отношении к Трампу сыграла и военная операция против Ирана", - такое мнение высказал политолог "Газете.Ru".
Галицкий высказывал симпатии к Зеленскому, заявляла его экс-жена
Он отметил, что из-за затянувшейся военной операции против Ирана позиции Трампа подрываются не только на международной площадке, но и внутри страны.
По словам политолога, американской стороне выйти из конфликта на Ближнем Востоке, сохранив лицо, не получится.
"Это понимает в том числе и Зеленский, который больше не опасается выпадов в свою сторону со стороны Белого дома. Во всех вопросах, где американцы оказывали давление на Киев, как, например, с проведением выборов, больше никаких уступок со стороны Украины не будет. Они выходят из-под контроля", - считает Дудаков.
Как полагает эксперт, Зеленский, вероятно, планирует еще полгода "потерпеть" Трампа и рассчитывает, что на выборах в конгресс победят не республиканцы.
Зеленский набросился на Трампа из-за произошедшего в Белом доме
