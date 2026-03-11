https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2080048850.html
Зеленский может перейти к прямым оскорблениям Трампа, считает политолог
Владимир Зеленский может в скором времени перейти к прямым оскорблениям президента США Дональда Трампа, считает политолог, американист Малек Дудаков. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:05:00+03:00
2026-03-11T19:05:00+03:00
2026-03-11T19:05:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
киев
сша
Новости
ru-RU
Зеленский может перейти к прямым оскорблениям Трампа, считает политолог
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский может в скором времени перейти к прямым оскорблениям президента США Дональда Трампа, считает политолог, американист Малек Дудаков.
"Зеленский
может в скором времени перейти к прямым оскорблениям Трампа
по нескольким причинам. Во-первых, Соединенные Штаты на текущий момент оказывают крайне мало финансовой и военной помощи Украине
по сравнению с теми же европейцами. Зависимость Киева
от Штатов упала, а потому можно позволить больше вольностей. Во-вторых, свою роль в отношении к Трампу сыграла и военная операция против Ирана", - такое мнение высказал политолог "Газете.Ru
".
Он отметил, что из-за затянувшейся военной операции против Ирана
позиции Трампа подрываются не только на международной площадке, но и внутри страны.
По словам политолога, американской стороне выйти из конфликта на Ближнем Востоке
, сохранив лицо, не получится.
"Это понимает в том числе и Зеленский, который больше не опасается выпадов в свою сторону со стороны Белого дома. Во всех вопросах, где американцы оказывали давление на Киев, как, например, с проведением выборов, больше никаких уступок со стороны Украины не будет. Они выходят из-под контроля", - считает Дудаков.
Как полагает эксперт, Зеленский, вероятно, планирует еще полгода "потерпеть" Трампа и рассчитывает, что на выборах в конгресс победят не республиканцы.