В США запаниковали из-за состояния Зеленского на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 11.03.2026
13:35 11.03.2026
В США запаниковали из-за состояния Зеленского на фоне ударов по Ирану
В США запаниковали из-за состояния Зеленского на фоне ударов по Ирану - РИА Новости, 11.03.2026
В США запаниковали из-за состояния Зеленского на фоне ударов по Ирану
Владимир Зеленский болезненно воспринимает операцию США и Израиля против Ирана, так как она негативно отражается на поставках вооружения на Украину, такое... РИА Новости, 11.03.2026
В США запаниковали из-за состояния Зеленского на фоне ударов по Ирану

Дэвис: Зеленский паникует из-за операции США против Ирана

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский болезненно воспринимает операцию США и Израиля против Ирана, так как она негативно отражается на поставках вооружения на Украину, такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Зеленский уже сходит с ума, потому что больше не получает ракеты-перехватчики, так как все эти боеприпасы тратим мы с Израилем из-за конфликта на Ближнем Востоке", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зеленский набросился на Трампа из-за произошедшего в Белом доме
Вчера, 11:41
Дэвис также подчеркнул, что на фоне его паники российские военные продолжают успешно работать в зоне специальной военной операции.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зеленский забил тревогу из-за действий США в Иране, пишут СМИ
10 марта, 22:59
 
