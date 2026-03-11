В США запаниковали из-за состояния Зеленского на фоне ударов по Ирану

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский болезненно воспринимает операцию США и Израиля против Ирана, так как она негативно отражается на поставках вооружения на Украину, такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Дэвис также подчеркнул, что на фоне его паники российские военные продолжают успешно работать в зоне специальной военной операции.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.