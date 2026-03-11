Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, какие продукты вредят почкам - РИА Новости, 11.03.2026
02:50 11.03.2026
Врач рассказала, какие продукты вредят почкам
Врач рассказала, какие продукты вредят почкам - РИА Новости, 11.03.2026
Врач рассказала, какие продукты вредят почкам
Врач рассказала, какие продукты вредят почкам

РИА Новости: фастфуд, чипсы и алкоголь сильнее всего вредят почкам

САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Фастфуд, чипсы, соленые закуски и алкоголь сильнее всего вредят почкам, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-нефролог минздрава России по Приволжскому федеральному округу Наталия Петрова.
"Полезно для почек употребление достаточного количества чистой воды, привычка недосаливать. Следует не употреблять большое количество белковых продуктов, при этом достаточно употреблять фруктов и овощей. Вредны для почек фастфуд, чипсы и соленые закуски, а также злоупотребление алкоголем", - рассказала агентству заведующая нефрологическим центром ГУЗ "Саратовская областная клиническая больница".
Петрова добавила, что почкам вредят малоподвижный образ жизни, табакокурение, злоупотребление солью и обезболивающими, а также бесконтрольное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, тем более без назначения врача. Вредно употребление жидкости в недостаточном количестве, частое употребление консервов, пищевых концентратов, продуктов быстрого приготовления, БАДов.
Нефролог отметила, что важно знать свое артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Важно следить за весом и уделять физической активности не менее 150 минут в неделю, предупредила она.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта на протяжении 20 последних лет для повышения осведомленности о важности здоровья почек.
