https://ria.ru/20260311/zapad-2079916746.html
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 180 РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:07:00+03:00
2026-03-11T12:07:00+03:00
2026-03-11T12:10:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079881954_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_79ac36aa5ea70b0a2e618d2215529fbc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079881954_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_5ebe0bc19d3484d0726792162b6a7893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Запада" за сутки