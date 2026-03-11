Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото

Россия донесет до секретариата ООН сведения об атаке ВСУ на Брянск

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Постоянное представительство России при ООН донесет до секретариата организации сведения об атаке киевского режима на Брянск, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ооновцев", — написала она в Telegram-канале

Дипломат подчеркнула, что Украина нанесла удар по гражданскому населению преднамеренно.

Захарова также поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать в такой ситуации.

Атака на город произошла во вторник. По последним данным, шесть человек погибли, еще 37 пострадали. Киев взял ответственность за теракт.