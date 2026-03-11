Рейтинг@Mail.ru
Россия донесет до секретариата ООН сведения об атаке ВСУ на Брянск - РИА Новости, 11.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 11.03.2026 (обновлено: 00:58 11.03.2026)
Россия донесет до секретариата ООН сведения об атаке ВСУ на Брянск
Постоянное представительство России при ООН донесет до секретариата организации сведения об атаке киевского режима на Брянск, сообщила официальный представитель РИА Новости, 11.03.2026
Россия донесет до секретариата ООН сведения об атаке ВСУ на Брянск

Захарова: постпредство при ООН доложит в секретариат сведения об атаке на Брянск

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Постоянное представительство России при ООН донесет до секретариата организации сведения об атаке киевского режима на Брянск, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ооновцев", — написала она в Telegram-канале.
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
Вчера, 21:27
Дипломат подчеркнула, что Украина нанесла удар по гражданскому населению преднамеренно.
Захарова также поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать в такой ситуации.
Атака на город произошла во вторник. По последним данным, шесть человек погибли, еще 37 пострадали. Киев взял ответственность за теракт.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
