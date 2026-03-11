Россия донесет до секретариата ООН сведения об атаке ВСУ на Брянск

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Постоянное представительство России при ООН донесет до секретариата организации сведения об атаке киевского режима на Брянск, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ооновцев", — написала она в Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что Украина нанесла удар по гражданскому населению преднамеренно.
Захарова также поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать в такой ситуации.
Атака на город произошла во вторник. По последним данным, шесть человек погибли, еще 37 пострадали. Киев взял ответственность за теракт.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18