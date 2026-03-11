https://ria.ru/20260311/zakharova-2079820641.html
Захарова прокомментировала атку ВСУ на Брянск
Киевский режим, совершивший во вторник смертоносную атаку на Брянск, преднамеренно ударил по гражданскому населению, указала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:06:00+03:00
2026-03-11T00:06:00+03:00
2026-03-11T00:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
происшествия
мария захарова
александр богомаз
брянская область
россия
Захарова: в Брянске ВСУ намеренно били по гражданскому населению