Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала атку ВСУ на Брянск - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 11.03.2026 (обновлено: 00:18 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/zakharova-2079820641.html
Захарова прокомментировала атку ВСУ на Брянск
Захарова прокомментировала атку ВСУ на Брянск - РИА Новости, 11.03.2026
Захарова прокомментировала атку ВСУ на Брянск
Киевский режим, совершивший во вторник смертоносную атаку на Брянск, преднамеренно ударил по гражданскому населению, указала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:06:00+03:00
2026-03-11T00:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
происшествия
мария захарова
александр богомаз
брянская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
брянская область
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, происшествия, мария захарова, александр богомаз, брянская область, россия, брянск
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Происшествия, Мария Захарова, Александр Богомаз, Брянская область, Россия, Брянск
Захарова прокомментировала атку ВСУ на Брянск

Захарова: в Брянске ВСУ намеренно били по гражданскому населению

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киевский режим, совершивший во вторник смертоносную атаку на Брянск, преднамеренно ударил по гражданскому населению, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно", - написала она в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. По последним данным, шесть человек погибли, еще 37 пострадали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевПроисшествияМария ЗахароваАлександр БогомазБрянская областьРоссияБрянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала