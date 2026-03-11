В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области вскрыли факты злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа одним из руководителей ФКП "Комбинат "Каменский"" в регионе, сообщает ведомство.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области вскрыты факты злоупотребления должностными полномочиями одним из руководителей ФКП "Комбинат "Каменский" в ходе выпуска предприятием продукции особо востребованной в период проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что оперативники своевременно выявили и пресекли противоправную деятельность руководства предприятия.