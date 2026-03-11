https://ria.ru/20260311/zakaz-2079986879.html
В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа
В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 11.03.2026
В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области вскрыли факты злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа одним из руководителей ФКП "Комбинат... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:36:00+03:00
2026-03-11T15:36:00+03:00
2026-03-11T15:36:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
https://ria.ru/20260116/delo-2068383472.html
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростовская область
В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа
В Ростовской области выявили злоупотребления при выполнении гособоронзаказа
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области вскрыли факты злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа одним из руководителей ФКП "Комбинат "Каменский"" в регионе, сообщает ведомство.
"Сотрудниками УФСБ России
по Ростовской области
вскрыты факты злоупотребления должностными полномочиями одним из руководителей ФКП "Комбинат "Каменский" в ходе выпуска предприятием продукции особо востребованной в период проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении
.
В ведомстве отметили, что оперативники своевременно выявили и пресекли противоправную деятельность руководства предприятия.
На основании материалов Управления СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285.4 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа".