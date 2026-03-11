Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 11.03.2026
15:36 11.03.2026
В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа
В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 11.03.2026
В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области вскрыли факты злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа одним из руководителей ФКП "Комбинат... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, россия, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростовская область
В Ростовской области выявили нарушения при выполнении гособоронзаказа

В Ростовской области выявили злоупотребления при выполнении гособоронзаказа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области вскрыли факты злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа одним из руководителей ФКП "Комбинат "Каменский"" в регионе, сообщает ведомство.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области вскрыты факты злоупотребления должностными полномочиями одним из руководителей ФКП "Комбинат "Каменский" в ходе выпуска предприятием продукции особо востребованной в период проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что оперативники своевременно выявили и пресекли противоправную деятельность руководства предприятия.
На основании материалов Управления СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285.4 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа".
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Дело о хищении при выполнении оборонзаказа передали в прокуратуру
16 января, 18:18
 
ПроисшествияРоссияРостовская область
 
 
