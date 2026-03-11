Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать при очевидной преднамеренности атаки киевского режима на гражданских в Брянске.