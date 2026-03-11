https://ria.ru/20260311/zaharova-2079823252.html
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск - РИА Новости, 11.03.2026
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать при очевидной... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:38:00+03:00
2026-03-11T00:38:00+03:00
2026-03-11T00:38:00+03:00
в мире
брянск
россия
мария захарова
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149508/06/1495080625_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_ef5840e3a20f0403cff7053353f1a701.jpg
https://ria.ru/20260311/zakharova-2079821279.html
брянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149508/06/1495080625_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_4a364069b4d4c49402209067f6942f6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брянск, россия, мария захарова, антониу гутерреш, оон
В мире, Брянск, Россия, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск
Захарова: ООН не может не видеть преднамеренность удара ВСУ