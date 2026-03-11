Рейтинг@Mail.ru
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск
00:38 11.03.2026
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск
в мире
брянск
россия
мария захарова
антониу гутерреш
оон
брянск
россия
в мире, брянск, россия, мария захарова, антониу гутерреш, оон
В мире, Брянск, Россия, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать при очевидной преднамеренности атаки киевского режима на гражданских в Брянске.
В своем Telegram-канале она указала, что киевский режим наносил удар по гражданскому населению Брянска преднамеренно.
"Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей... Неужели в очередной раз генсек и его представители отмолчатся?" - написала Захарова.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россия донесет до секретариата ООН сведения об атаке ВСУ на Брянск
В мире Брянск Россия Мария Захарова Антониу Гутерреш ООН
 
 
