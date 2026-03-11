Рейтинг@Mail.ru
Бойцы Южной группировки заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 11.03.2026
Бойцы Южной группировки заняли более выгодные позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли более 190 военных, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки,... РИА Новости, 11.03.2026
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 190 военных, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Рай-Александровка, Сергеевка, Куртовка, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Уточняется, что противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего, а также шесть складов материальных средств.
