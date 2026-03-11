https://ria.ru/20260311/yug-2079917388.html
Бойцы Южной группировки заняли более выгодные позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли более 190 военных, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки,... РИА Новости, 11.03.2026
2026
МО РФ: ВСУ потеряли более 190 военных в зоне действий "Юга" за сутки