В Ярославле отправили под стражу двух участников массовой драки в ТЦ

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Двух участников массовой драки в ТЦ в Ярославле отправили под стражу, сообщила прокуратура Ярославской области.
"Ярославцам, обвиняемым в хулиганстве в торговом центре, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, под арест на два месяца отправлены двое молодых людей в возрасте 14 и 17 лет. Оба обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Прокуратура подчеркивает, что за совершение указанного преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.
"По версии обвинения, 9 марта текущего года в вечернее время в торгово-развлекательном центре обвиняемые, грубо нарушая общественный порядок, нанесли нескольким несовершеннолетним в возрасте от 15 до 17 лет многочисленные удары, причинив физическую боль", - говорится в сообщении.
Вечером 9 марта в торгово-развлекательном центре "Аура" в центре Ярославля произошла массовая драка подростков. СУСК возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, пострадали четверо подростков, среди них 15-летняя девочка. В УМВД по Ярославской области сообщили, что задержаны четыре человека.
В центре Москвы зарезали мужчину
Вчера, 18:03