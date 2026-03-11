Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле отправили под стражу двух участников массовой драки в ТЦ - РИА Новости, 11.03.2026
19:41 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/yaroslavl-2080054249.html
В Ярославле отправили под стражу двух участников массовой драки в ТЦ
В Ярославле отправили под стражу двух участников массовой драки в ТЦ - РИА Новости, 11.03.2026
В Ярославле отправили под стражу двух участников массовой драки в ТЦ
Двух участников массовой драки в ТЦ в Ярославле отправили под стражу, сообщила прокуратура Ярославской области. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:41:00+03:00
2026-03-11T19:41:00+03:00
происшествия
ярославль
ярославская область
россия
ярославль
ярославская область
россия
происшествия, ярославль, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Россия
В Ярославле отправили под стражу двух участников массовой драки в ТЦ

В Ярославле заключили под стражу двух участников массовой драки в ТЦ

Сотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Двух участников массовой драки в ТЦ в Ярославле отправили под стражу, сообщила прокуратура Ярославской области.
"Ярославцам, обвиняемым в хулиганстве в торговом центре, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, под арест на два месяца отправлены двое молодых людей в возрасте 14 и 17 лет. Оба обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Прокуратура подчеркивает, что за совершение указанного преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.
"По версии обвинения, 9 марта текущего года в вечернее время в торгово-развлекательном центре обвиняемые, грубо нарушая общественный порядок, нанесли нескольким несовершеннолетним в возрасте от 15 до 17 лет многочисленные удары, причинив физическую боль", - говорится в сообщении.
Вечером 9 марта в торгово-развлекательном центре "Аура" в центре Ярославля произошла массовая драка подростков. СУСК возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, пострадали четверо подростков, среди них 15-летняя девочка. В УМВД по Ярославской области сообщили, что задержаны четыре человека.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
