В Ярославле отправили под стражу двух участников массовой драки в ТЦ

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Двух участников массовой драки в ТЦ в Ярославле отправили под стражу, сообщила прокуратура Ярославской области.

"По версии обвинения, 9 марта текущего года в вечернее время в торгово-развлекательном центре обвиняемые, грубо нарушая общественный порядок, нанесли нескольким несовершеннолетним в возрасте от 15 до 17 лет многочисленные удары, причинив физическую боль", - говорится в сообщении.