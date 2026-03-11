Ульяновские товаропроизводители представят продукцию на весенних ярмарках

Овощи на одном из прилавков на ярмарке. Архивное фото

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сезон весенних продовольственных ярмарок стартует в Ульяновской области с 14 марта, на которых свою продукцию представят местные товаропроизводители, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего запланировано провести шесть мероприятий, они будут организованы в разных районах Ульяновска и Новоульяновске.

На ярмарках жители региона могут купить качественные продукты по доступным ценам.

Как сообщил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, будет представлен разнообразный ассортимент продукции ульяновских товаропроизводителей. Покупателям предложат крупы, овощи, яйца, молочную и рыбную продукцию. Также в продаже будет мясо, колбасы и мясные изделия.

Кроме того, можно будет купить растительное масло, муку, хлеб и выпечку. Любители сладкого найдут кондитерские изделия и сахар. Традиционно будет представлен мед и другая продукция пчеловодства.

По словам Леушкина, специалисты министерства регулярно мониторят стоимость продуктов в магазинах и у производителей, и на основе этих данных определяют рекомендуемые цены для ярмарок.

"По опыту прошлых лет, в среднем рекомендуемые ярмарочные цены на 15-20% ниже сложившихся в магазинах, но по ряду позиций разница значительно выше и доходит до 70%", — отметил глава профильного ведомства, его слова приводит пресс-служба.