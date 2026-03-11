https://ria.ru/20260311/yarmarki-2080028624.html
Ульяновские товаропроизводители представят продукцию на весенних ярмарках
Ульяновские товаропроизводители представят продукцию на весенних ярмарках - РИА Новости, 11.03.2026
Ульяновские товаропроизводители представят продукцию на весенних ярмарках
Сезон весенних продовольственных ярмарок стартует в Ульяновской области с 14 марта, на которых свою продукцию представят местные товаропроизводители, сообщает... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:38:00+03:00
2026-03-11T17:38:00+03:00
2026-03-11T17:38:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
ульяновская область
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945648979_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_a7f8a069674fbac630f5df1a8f922e2f.jpg
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945648979_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_9a0ac496ef8a8dbf8515fa1fd239bf6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, ульяновская область, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Ульяновская область, Поддержка бизнеса
Ульяновские товаропроизводители представят продукцию на весенних ярмарках
Сезон весенних ярмарок начнется в Ульяновской области с 14 марта
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сезон весенних продовольственных ярмарок стартует в Ульяновской области с 14 марта, на которых свою продукцию представят местные товаропроизводители, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего запланировано провести шесть мероприятий, они будут организованы в разных районах Ульяновска и Новоульяновске.
На ярмарках жители региона могут купить качественные продукты по доступным ценам.
Как сообщил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, будет представлен разнообразный ассортимент продукции ульяновских товаропроизводителей. Покупателям предложат крупы, овощи, яйца, молочную и рыбную продукцию. Также в продаже будет мясо, колбасы и мясные изделия.
Кроме того, можно будет купить растительное масло, муку, хлеб и выпечку. Любители сладкого найдут кондитерские изделия и сахар. Традиционно будет представлен мед и другая продукция пчеловодства.
По словам Леушкина, специалисты министерства регулярно мониторят стоимость продуктов в магазинах и у производителей, и на основе этих данных определяют рекомендуемые цены для ярмарок.
"По опыту прошлых лет, в среднем рекомендуемые ярмарочные цены на 15-20% ниже сложившихся в магазинах, но по ряду позиций разница значительно выше и доходит до 70%", — отметил глава профильного ведомства, его слова приводит пресс-служба.
Представить свою продукцию может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку в администрацию муниципального образования, в котором производитель осуществляет деятельность, и получить пропуск. Участие бесплатное. Главное — подтвердить качество и безопасность продуктов документами и привезти на ярмарку все, что заявлено.