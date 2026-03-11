Рейтинг@Mail.ru
Ульяновские товаропроизводители представят продукцию на весенних ярмарках
17:38 11.03.2026
Ульяновские товаропроизводители представят продукцию на весенних ярмарках
Сезон весенних продовольственных ярмарок стартует в Ульяновской области с 14 марта, на которых свою продукцию представят местные товаропроизводители
Ульяновские товаропроизводители представят продукцию на весенних ярмарках

Сезон весенних ярмарок начнется в Ульяновской области с 14 марта

Овощи на одном из прилавков на ярмарке
Овощи на одном из прилавков на ярмарке - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Овощи на одном из прилавков на ярмарке. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сезон весенних продовольственных ярмарок стартует в Ульяновской области с 14 марта, на которых свою продукцию представят местные товаропроизводители, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего запланировано провести шесть мероприятий, они будут организованы в разных районах Ульяновска и Новоульяновске.
На ярмарках жители региона могут купить качественные продукты по доступным ценам.
Как сообщил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, будет представлен разнообразный ассортимент продукции ульяновских товаропроизводителей. Покупателям предложат крупы, овощи, яйца, молочную и рыбную продукцию. Также в продаже будет мясо, колбасы и мясные изделия.
Кроме того, можно будет купить растительное масло, муку, хлеб и выпечку. Любители сладкого найдут кондитерские изделия и сахар. Традиционно будет представлен мед и другая продукция пчеловодства.
По словам Леушкина, специалисты министерства регулярно мониторят стоимость продуктов в магазинах и у производителей, и на основе этих данных определяют рекомендуемые цены для ярмарок.
"По опыту прошлых лет, в среднем рекомендуемые ярмарочные цены на 15-20% ниже сложившихся в магазинах, но по ряду позиций разница значительно выше и доходит до 70%", — отметил глава профильного ведомства, его слова приводит пресс-служба.
Представить свою продукцию может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку в администрацию муниципального образования, в котором производитель осуществляет деятельность, и получить пропуск. Участие бесплатное. Главное — подтвердить качество и безопасность продуктов документами и привезти на ярмарку все, что заявлено.
 
Твой бизнес Твой бизнес – новости Ульяновская область Поддержка бизнеса
 
 
