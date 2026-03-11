Рейтинг@Mail.ru
17:11 11.03.2026
Мать Ярашева рассказала, как он выживал на позиции в Гришино
Мать Ярашева рассказала, как он выживал на позиции в Гришино

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Мать бойца из Самарской области, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала журналистам, как в те дни ее сын спал на снегу, подстелив кустарник, и прятался в обстреливаемом ВСУ ангаре.
О подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева президенту России Владимиру Путину доложил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что боец в госпитале получает всю необходимую помощь. В среду Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву.
Кадры доставки Ярашеву боеприпасов и провизии коптерами - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино
Вчера, 15:48
"Мы с ним разговаривали. Говорит, найду какие-нибудь кустарники сухие - ложился на них. В чем был, в том и ложился, нечем было накрываться. Кустарники на снег клал, спал. Потом он нашел какой-то ангар, в ангаре находился несколько дней", - сказала Ярашева.
Она отметила, что по ангару стреляли украинцы.
Ярашева считает, что ее сын смог удержать оборону благодаря своему характеру - он сильный и настырный человек.
Сослуживцы о подвиге рядового Сергея Ярашева - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Замкомандира бригады рассказал об ответе Ярашева на предложение сдаться
Вчера, 15:46
 
ПроисшествияСамарская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей Ярашев (Герой России)Владимир ПутинДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
