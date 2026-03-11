Мать Ярашева рассказала, как он выживал на позиции в Гришино

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Мать бойца из Самарской области, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала журналистам, как в те дни ее сын спал на снегу, подстелив кустарник, и прятался в обстреливаемом ВСУ ангаре.

"Мы с ним разговаривали. Говорит, найду какие-нибудь кустарники сухие - ложился на них. В чем был, в том и ложился, нечем было накрываться. Кустарники на снег клал, спал. Потом он нашел какой-то ангар, в ангаре находился несколько дней", - сказала Ярашева.

Она отметила, что по ангару стреляли украинцы.