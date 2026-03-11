https://ria.ru/20260311/yarashev-2080019885.html
Мать Ярашева рассказала, как он выживал на позиции в Гришино
Мать Ярашева рассказала, как он выживал на позиции в Гришино - РИА Новости, 11.03.2026
Мать Ярашева рассказала, как он выживал на позиции в Гришино
Мать бойца из Самарской области, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала журналистам, РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Мать бойца из Самарской области, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала журналистам, как в те дни ее сын спал на снегу, подстелив кустарник, и прятался в обстреливаемом ВСУ ангаре.
О подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева
президенту России Владимиру Путину
доложил во вторник глава ДНР Денис Пушилин
. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
сообщал, что боец в госпитале получает всю необходимую помощь. В среду Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву.
"Мы с ним разговаривали. Говорит, найду какие-нибудь кустарники сухие - ложился на них. В чем был, в том и ложился, нечем было накрываться. Кустарники на снег клал, спал. Потом он нашел какой-то ангар, в ангаре находился несколько дней", - сказала Ярашева.
Она отметила, что по ангару стреляли украинцы.
Ярашева считает, что ее сын смог удержать оборону благодаря своему характеру - он сильный и настырный человек.