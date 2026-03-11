https://ria.ru/20260311/yarashev-2079988738.html
Замкомандира бригады раскрыл подробности о подвиге Ярашева
Замкомандира бригады раскрыл подробности о подвиге Ярашева - РИА Новости, 11.03.2026
Замкомандира бригады раскрыл подробности о подвиге Ярашева
ВСУ думали, что на позиции, которую в одиночку удерживал рядовой Ярашев, находится группа российских бойцов, об этом рассказал замкомандира бригады Вадим... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:41:00+03:00
2026-03-11T15:41:00+03:00
2026-03-11T15:55:00+03:00
сергей ярашев (герой россии)
безопасность
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079921504_447:207:1000:518_1920x0_80_0_0_c5e4d95578fbdb3a328c56c9e178253e.jpg
https://ria.ru/20260311/yarashev-2079988934.html
https://ria.ru/20260311/yarashev-2079990583.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079921504_490:174:1000:556_1920x0_80_0_0_ce7a4e9778e070aad1189e61b6b7a730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ярашев (герой россии), безопасность, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Сергей Ярашев (Герой России), Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Замкомандира бригады раскрыл подробности о подвиге Ярашева
Замкомандира бригады Ярашева: ВСУ думали, что на позиции находится группа бойцов