Замкомандира бригады раскрыл подробности о подвиге Ярашева

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ думали, что на позиции, которую в одиночку удерживал рядовой Ярашев, находится группа российских бойцов, об этом рассказал замкомандира бригады Вадим Поздняков на видео от Минобороны России.

"Противник решил, что там была группа наша, то есть не один человек, а группа", - рассказал Поздняков.