Замкомандира бригады раскрыл подробности о подвиге Ярашева
15:41 11.03.2026 (обновлено: 15:55 11.03.2026)
Замкомандира бригады раскрыл подробности о подвиге Ярашева
ВСУ думали, что на позиции, которую в одиночку удерживал рядовой Ярашев, находится группа российских бойцов, об этом рассказал замкомандира бригады Вадим... РИА Новости, 11.03.2026
© Фото : RT на русскомСергей Ярашев
Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : RT на русском
Сергей Ярашев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ думали, что на позиции, которую в одиночку удерживал рядовой Ярашев, находится группа российских бойцов, об этом рассказал замкомандира бригады Вадим Поздняков на видео от Минобороны России.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сослуживцы о подвиге рядового Сергея Ярашева - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева
Вчера, 15:42
"Противник решил, что там была группа наша, то есть не один человек, а группа", - рассказал Поздняков.
Дмитрий Песков ранее сообщил, что во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы ДНР Дениса Пушилина последний рассказал о подвиге Ярашева, молодого бойца из Самары.
Кадры доставки Ярашеву боеприпасов и провизии коптерами - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино
Вчера, 15:48
 
