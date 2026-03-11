Рейтинг@Mail.ru
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ
Футбол
 
01:02 11.03.2026 (обновлено: 01:03 11.03.2026)
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ
Футболисты испанской "Барселоны" сыграли вничью с английским "Ньюкасл Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
футбол
спорт
ламин ямаль
харви барнс
ньюкасл юнайтед
барселона
лига чемпионов уефа
Новости
спорт, ламин ямаль, харви барнс, ньюкасл юнайтед, барселона, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Ламин Ямаль, Харви Барнс, Ньюкасл Юнайтед, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ

Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче 1/8 финала ЛЧ с "Ньюкаслом"

Футболисты "Барселоны"
Футболисты Барселоны
© Фотография из соцсетей
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Футболисты испанской "Барселоны" сыграли вничью с английским "Ньюкасл Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов УЕФА
10 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ньюкасл
1 : 1
Барселона
86‎’‎ • Харви Барнс
(Джейкоб Мерфи)
90‎’‎ • Ламин Ямаль (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Харви Барнс (86-я минута), в составе каталонцев гол забил Ламин Ямаль (90+6, с пенальти).
Команды ранее сыграли друг с другом на основном этапе турнира, тогда каталонцы одержали выездную победу со счетом 2:1.
Ответный матч пройдет 18 марта в Барселоне.
Эпизод матча ЛЧ Атлетико против Тоттенхэма - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря
Вчера, 01:02
 
ФутболСпортЛамин ЯмальХарви БарнсНьюкасл ЮнайтедБарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
