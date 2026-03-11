https://ria.ru/20260311/yamal-2079826267.html
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ
Футболисты испанской "Барселоны" сыграли вничью с английским "Ньюкасл Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T01:02:00+03:00
2026-03-11T01:02:00+03:00
2026-03-11T01:03:00+03:00
футбол
спорт
ламин ямаль
харви барнс
ньюкасл юнайтед
барселона
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079824581_0:216:1080:824_1920x0_80_0_0_145f86f8b4b2da40b9b989d0a2d3b23d.jpg
https://ria.ru/20260311/atletiko-2079826127.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079824581_0:115:1080:925_1920x0_80_0_0_3e934df502a289116e9e675df391a2c0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ламин ямаль, харви барнс, ньюкасл юнайтед, барселона, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Ламин Ямаль, Харви Барнс, Ньюкасл Юнайтед, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче ЛЧ
Гол Ямаля спас "Барселону" от поражения в матче 1/8 финала ЛЧ с "Ньюкаслом"